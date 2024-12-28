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خارج الحدود

الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان خارج الخدمة

مستشفي كمال عدوان،فيتو
مستشفي كمال عدوان،فيتو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن مستشفى كمال عدوان صار خاليا عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

الصحة العالمية عن مستشفى كمال عدوان:صار خاليا 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن، بعدما نُقل مساء الجمعة 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة إلى المستشفى الإندونيسي الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية".


وقالت المنظمة إنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.

عملية  عسكرية واسعة في قطاع غزة

وتشن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة منذ 6 أكتوبر الماضي، تقول إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع قواها في ظل الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023.

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إسرائيل الصحة العالمية حسام أبو صفية حماس

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