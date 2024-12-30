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حصاد خليجي 26 قبل نصف النهائي.. منتخب السعودية الأقوى هجومًا والكويت وعمان دفاعًا.. 4 كروت حمراء و54 أصفر بعد نهاية دور المجموعات.. وهدف واحد من نيران صديقة

خليجي 26
خليجي 26

شهدت منافسات خليجي 26 المقامة في حاليًّا الكويت وحتى الرابع من الشهر المقبل، العديد من الأرقام، بعد ختام دور المجموعات وقبل مباريات دور النصف النهائي للبطولة.

وتأهلت منتخبات السعودية والبحرين وعمان والكويت، للدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي الذي سيقام غدًا الثلاثاء.

مباريات نصف النهائي في خليجي 26

وتقام مباريات مباريات نصف النهائي غدًا الثلاثاء والمواجهات كالتالي:

 

السعودية ضد عمان 4:30 مساء

الكويت ضد البحرين 7:45 مساء

وترصد السطور التالية حصاد بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 قبل إقامة مباريات دور النصف النهائي للبطولة.

السعودية الأقوي هجومًا والعراق الأضعف

يعد المنتخب السعودي، صاحب الـ 8 أهداف خلال منافسات الدور الأول، أقوى خط هجوم في خليجي 26، فيما كان المنتخب العراقي الأضعف وسجل هدفين فقط.

 

الكويت وعمان الأقوي دفاعًا


أما الجانب الدفاعي كان المنتخبين الكويتي والعماني الأقوى، حيث استقبلت شباك كل منهما 3 أهداف فقط، في حين كان المنتخب السعودي هو صاحب الدفاع الأضعف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

الأكثر حصدًا للنقاط بخليجي 26

ويعد المنتخب السعودي والبحريني هما الأكثر تحقيقًا للنقاط بعدما حصد كل منهما ست نقاط كاملة، مقابل 5 نقاط للمنتخبين الكويتي والعماني.

اليمن يحقق أول انتصار في خليجي 26 

وسجل المنتخب اليمني في خليجي 26 حدثًا تاريخيًّا بعدما حقق أول انتصار له بعد 23 عامًا من مشاركته في كأس الخليج، كما أصبحت النسخة الحالية هي الأولى التي ينجح خلالها في تسجيل 4 أهداف.

هداف كأس الخليج العربي 26

ويتشارك كل من: عصام الصبحي (عمان) وعبد الله الحمدان (السعودية) في صدارة ترتيب هدافي البطولة ولكل منهما 3 أهداف.

عدد أهداف خليحي 26 بعد انتهاء دور المجموعات

وشهدت مباريات خليجي 26 حتى الآن تسجيل 34 هدفًا؛ حيث تم إحراز 16 هدفًا في الأشواط الأولى، مقابل 18 هدفًا في الأشواط الثانية، وكان أسرع هدف من نصيب لاعب قطر المعز علي في الدقيقة الثانية من عمر مباراة منتخب بلاده أمام عمان.

هدف واحد من نيران صديقة

وشهدت كأس الخليجي العربي  تسجيل هدف عكسي واحد فقط عبر لاعب المنتخب اليمني ناصر الغواشي أمام البحرين، كما شهدت البطولة احتساب 6 ركلات جزاء تم تسجيل 5 منها فيما تم إهدار واحدة فقط للإمارات أمام عمان بالدقيقة 95.

أكثر المنتخبات حصولًا علي ركلات جزاء

ويعد المنتخب السعودي هو الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء حيث احتسبت له 3 ركلات سجلها جميعا.

عدد البطاقات الصفراء والحمراء في خليجي 26

وتم إشهار الكارت الأحمر 4 مرات خلال منافسات الدور الأول، وحصل عليها كوامي من الإمارات وعاصم ماديبو من قطر ورامي الوسماني من اليمن وسيد باقر من البحرين، كما تم إشهار الكارت الأصفر 54 مرة خلال منافسات البطولة دون احتساب إنذارين لمدافع الإمارات كوامي الذي نال البطاقة الحمراء، فيما جاءت أكثر المباريات التي شهدت إشهار بطاقات صفراء كانت بين قطر والإمارات برصيد 9 مرات.

 

تأجيل نهائي خليجي 26 لمدة 24 ساعة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تأجيل موعد نهائي بطولة خليجي 26 التي تقام في الكويت.

 

الموعد الجديد لنهائي خليجي 26 


وأعلنت لجنة المسابقات تأجيل نهائي كأس الخليج العربي من يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي.

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