رسميًّا.. تأجيل نهائي خليجي 26 لمدة 24 ساعة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الأحد، على تأجيل موعد نهائي بطولة خليجي 26 التي تقام في الكويت.

الموعد الجديد لنهائي خليجي 26

وأعلنت لجنة المسابقات تأجيل نهائي كأس الخليج العربي من يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي.

واستقرت لجنة المسابقات على تثبيت مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي دون تأجيل.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وعمان على ملعب الصليبيخات يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت السعودية - 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة البحرين أمام نظيره الكويت على ملعب جابر الأحمد الدولي يوم الثلاثاء أيضا، ولكن في تمام الساعة 8:45 بتوقيت السعودية - 7.45 مساء بتوقيت القاهرة.

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