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رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي خليجي 26

منتخب الكويت،فيتو
منتخب الكويت،فيتو

خليجي 26، تترقب أندية الكرة العربية نصف نهائي كأس الخليج العربي والتي تقام في الكويت.

وحسمت 4 منتخبات تأهلها إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خليجي 26 وهي (السعودية، البحرين، الكويت، عمان).

وتأهل منتخبا الكويت صاحب الأرض والجمهور، وعُمان عن المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليجي 26، بينما حجز منتخبي السعودية، والبحرين مكانهما في نصف نهائي بطولة كأس خليجي 26.

موعد مباريات نصف نهائي كأس خليجي 26


ويلتقي المنتخب العماني متصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى نظيره السعودي وصيف المجموعة الثانية، في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الحالي، على ملعب جابر المبارك.

وفي المباراة الثانية خلال مرحلة المربع الذهبي يلعب المنتخب البحريني مع الكويت، في استاد جابر الأحمد الدولي، في نفس اليوم أيضا في الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لنصف نهائي كاس خليجي 26 

 

تذاع مباراة عمان ضد السعودية في نصف نهائي كأس الخليج، على قنوات AD Sports 1 HD، Alkass One HD، Kuwait Sports HD، Dubai Sports 1 HD.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة 8 منتخبات خليجية، يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت "البلد المضيف"، عمان، قطر الإمارات، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

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