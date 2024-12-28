السبت 28 ديسمبر 2024
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رياضة

اليمن تحقق فوزا تاريخيا في خليجي 26 رغم الخروج

اليمن
اليمن

انتهت مباراة البحرين واليمن التي لعبت اليوم بفوز الأخير بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي "خليجي 26".

وسجل إبراهيم الختال لاعب البحرين هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 لتصبح النتيجة 1-0 لصالح اليمن.

وفي الدقيقة 63 تعادل البحرين عن طريق محمد سعد الرميحي.

وفي الدقيقة 89 سجل هارون الزبيدي الهدف الثاني لليمن.


وودع اليمن البطولة رسميًا حيث يتذيل المجموعة برصيد 3 نقاط بينما تأهل البحرين لنصف نهائي البطولة بعد تصدره لجدول الترتيب ولكنه حقق فوزا تاريخيا كونه اول انتصار لها في بطولة الخليج.

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