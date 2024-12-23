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حوادث

تجديد حبس مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين، 15 يومًا علي ذمة التحقيق.


وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًّا "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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