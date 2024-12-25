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حوادث

إحالة المتهم بالتلاعب في عدادات الكهرباء بمدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عامل بتهمة النصب على المواطنين والادعاء بقدرته على إصلاح العدادات وتخفيض الاستهلاك بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، لمحكمة الجنايات.

النصب بتخفيض استهلاك عدادات الكهرباء

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء صاحب الحساب بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك.
وبالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب  (كهربائي "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (سلاح أبيض - بعض الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطه – هاتف محمول " بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

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