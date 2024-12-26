حبس 6 ملاك لشركات سياحية غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس ٦ أشخاص، ملاك شركات سياحية بدون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

ضبط أصحاب شركات السياحة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وعُثر بداخلها على عدد من المضبوطات أبرزها صور جوازات سفر، تأشيرات رحلات دينية وزيارة، باركود خاصة بالرحلات الدينية، برامج سياحة دينية، دفاتر إيصالات استلام نقدية، حسابات بنكية، كشوف مدون بها أسماء عملاء الشركات ومعاملاتهم، مطبوعات دعائية، إعلانات عن ورحلات سياحية داخلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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