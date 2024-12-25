محمد هاني يدعم سلة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في نهائي المرتبط

حرص محمد هاني لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي دعم فريق سلة الأهلي رجال في مباراته أمام الاتحاد السكندري في اللقاء المقام في جولة الإياب من نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، الفوز على نظيره فريق النادي الأهلي بنتيجة (86-80)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري في ذهاب نهائي دوري المرتبط على مستوى فريق الناشئين بنتيجة (56-55).

وتقام المباريات على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

وتأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024 /2025، بعد التفوق على سبورتنج في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة (2-2) بأفضلية نتائج فريق الرجال، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابًا وإيابًا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق سبورتنج ذهابًا وإيابًا أمام على مستوى المرتبط.

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