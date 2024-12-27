الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رياضة

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا

كولر
كولر

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي القلعة الحمراء راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا السبت وذلك ضمن إطار الاستعدادات لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز. 

ويعود لاعبي النادي الأهلي لاستأنف التدريبات الجماعية بعد غد الأحد علي ملعب النادي بمدينة نصر، علي ان يدخل الفريق عقب خوض المران في معسكر مغلق لمواجهة إنبي يوم الاثنين.   

تدريبات للأهلي استعدادا للقاء إنبي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، بدأ تدريباته الجماعية دون راحة على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وكان النادي الأهلي فاز أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الاهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وانبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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