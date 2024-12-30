كولر ينتظر تقريرا طبيا جديدا لإعادة محمد هاني إلى الحسابات الفنية

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة ينتظر تقريرا طبيا أخيرا عن حالة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق من أجل إعادته بشكل تدريجي للحسابات الفنية بعد تعافيه مؤخرا من الاإصابة فى الرباط الصليبي الخلفي حيث شارك اللاعب في بعض تدريبات الكرة بشكل خفيف فى المران المسائى أمس.

محمد هاني

قال مصدر داخل الأهلي إن الساعات المقبلة تشهد تطورات جديدة فى ملف رحيل محمود كهربا عن الاهلي حيث يمتلك اللاعب عرضا من السويحلي الليبي للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 550 ألف دولار، حيث اتفق محمد رمضان المدير الرياضى للنادي الاهلي مع اللاعب على ضرورة الرحيل فى يناير على سبيل الإعارة من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

قال مصدر داخل الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد تم استبعاده من قائمة مباراة انبي المرتقبة اليوم بسبب معاناة اللاعب من كدمة خفيفة اسفل الركبة على خلفية الحادث الذى تعرض له قبل يومين مشددًا على ان الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب.

مباراة الاهلي وانبي

يعقد كولر محاضرة فنية اخيرة مع اللاعبين قبل التحرك الى ملعب المقاولون استعدادا لمواجهة انبي الليلة.

يفتقد الاهلي اليوم العديد من عناصره المهمة فى مباراة انبي المرتقبة مساء اليوم على ملعب المقاولون.

غيابات الاهلي اليوم امام انبي

استبعد كولر كل من: محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، كهربا، رضا سليم، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

يخوض لاعبو الاهلي مران خفيف داخل فندق الاقامة صباح اليوم استعدادا لمواجهة انبي المرتقبة اليوم فى الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن يجمع بين الفريقين على إستاد المقاولون العرب وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الاهلي وانبي

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة إنبي اليوم الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري واكرم توفيق

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وامام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي



الاهلي وانبي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.



ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة وبفارق 3 ثلاث نقاط عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط.

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