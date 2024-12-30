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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى

مسلسل إقامة جبرية،
مسلسل إقامة جبرية، فيتو

ينطلق قريبا عرض مسلسل إقامة جبرية  الذي ينتظره محبو وعشاق أعمال الفنانة هنا الزاهد لرؤية فنانتهم المفضلة في دور جديد وشخصية بعيدة عن الكوميديا التي قدمتها هنا مؤخرا في عدد من الأعمال الفنية.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى 

ومن المقرر انطلاق مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى خلال شهر يناير المقبل، وبالتحديد يوم الأربعاء ٨ يناير وسيتم طرح المسلسل على منصة Watch It.

Watch it تروج لمسلسل إقامة جبرية مع اقتراب عرضه

وكانت منصة Watch It قد بدأت مؤخرا في حملة الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

وجاءت الصورة مرفقة بتعليق “مسلسل إقامة جبرية قريبًا.. من إنتاجات Watch It الأصلية”.

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال هنا الزاهد

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات ومن المُقرر عرضه على إحدى المنصات، ومسلسل إقامة جبرية من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد ريهام عبد الغفور عايدة رياض مسلسل إقامة جبرية محمد الشرنوبي موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى

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