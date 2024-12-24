جزيرة وقناة، ترامب يكشف نواياه التوسعية بالاستيلاء على أراضي الدول الأخرى

قبل تنصيبه رسميا يوم 20 يناير المقبل، عبر الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد، عن أحلامه التوسعية مهددا بالاستيلاء على دول كاملة وأجزاء من أراضيها، ولم تسلم كندا والمكسيك من تلك التهديدات، وعقب ذلك تلويحه بالسيطرة على قناة بنما، وأخيرا جزيرة جرينلاند التابعة لدولة الدنمارك.

ترامب يسعى لضم جزيرة جرينلاند إلى السيادة الأمريكية

أكد رئيس حكومة جرينلاند موتي بوروب إيجيدي، اليوم، الاثنين أن "الجزيرة ليست للبيع"، وذلك ردًا على تصريح للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب بشأن امتلاك الجزيرة القطبية والسيطرة عليها.

وقال رئيس حكومة جرينلاند، في تصريح مكتوب "جرينلاند ملكنا. نحن لسنا للبيع ولن نكون أبدًا للبيع. يجب ألا نفقد نضالنا الطويل من أجل الحرية".

وجرينلاند الواقعة في القطب الشمالي، إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، تابع لدولة الدنمارك، وكان جزءًا منها لأكثر من ستة قرون، ويرتبط بعلاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

ويعيش في جرينلاند اليوم أكثر من 56 ألف نسمة، يتحدث الكثير منهم اللغة الدنماركية، إلا أن اللغة الرسمية هي "كالاليسوت"، التي تنتمي للغات الإينويتية وتتميز بتراكيبها المعقدة.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال" الأحد في نصّ إعلانه ترشيح كين هاوري سفيرًا في الدنمارك "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة أن ملكية جرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة، سيقوم كين بعمل رائع في تمثيل مصالحنا"، علما بأن الجزيرة تستضيف قاعدة كبيرة للقوات الجوية الأمريكية.

نقابات عمالية فى بنما تنظم مظاهرات ضد أمريكا

وكانت نقابات عمال فى بنما، نظمت اليوم، مظاهرات ضد الولايات المتحدة، وحرص المشاركون فيها على إضرام النيران فى العلم الأمريكى وصور دونالد ترامب، وذلك بعد تهديدات الرئيس المنتخب بالمطالبة بإعادة قناة بنما لبلاده.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أن الاتحاد الوطني الموحد لعمال البناء والصناعات المماثلة "سونتراكس"، وهو الأقوى في بنما، عرض مقطع فيديو لحرق علم الولايات المتحدة وصورا تحمل شعار "اللعنة على ترامب" أمام البرلمان في إطار مظاهرة ضد مشروع قانون قيد المناقشة لاصلاح الضمان الاجتماعي.

كما وضعت النقابات العمالية فى بنما، لافتة ضخمة على سياج بالقرب من البرلمان كتب عليها "دونالد ترامب العدو العام لبنما".

وقال الأمين العام الاتحاد الوطني الموحد لعمال البناء والصناعات المماثلة، ساؤول مينديز، في مقطع الفيديو الذي بثته النقابة: "لن يتمكن أي من القلة الذين يخونون البلاد من جعلنا نتخلى عن أراضينا".

تهديدات ترامب بسبب رسوم قناة بنما

وكان دونالد ترامب، اشتكى السبت وأيضا الأحد، من الرسوم الجمركية "الباهظة" وإدارة قناة بنما، وهدد بالمطالبة بـ "إعادتها" إذا لم يتم احترام الحقوق والمبادئ الأخلاقية والقانونية.

وقد ترجم ذلك الغضب إلى وابل من الانتقادات ورد الفعل من جانب حكومة بنما، التي أوضحت من خلال الرئيس خوسيه راؤول مولينو يوم الأحد أن "كل متر مربع من قناة بنما والمناطق المجاورة لها ينتمي إلى بنما وسيظل كذلك وأن سيادة واستقلال البلاد غير قابلين للتفاوض".

وأنشأت أمريكا قناة بنما عام 1914 وإدارتها حتى نقلها إلى الدولة البنمية في 31 ديسمبر 1999، كما نصت على ذلك معاهدات توريخوس - كارتر الموقعة في 7 سبتمبر 1977 في واشنطن.

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