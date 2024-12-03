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رياضة

فرمان جديد لمجلس أبو ريدة يحسم مصير ميكالي مع منتخب الشباب

هاني أبو ريدة رئيس
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، فيتو

ميكالي، كشف مصدر مقرب من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الجديد، أنه أجرى خلال الأيام الماضية مناقشات مكثفة مع أعضاء مجلسه، بشأن مصير البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005. 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن أبو ريدة وأعضاء مجلسه يرون أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه ميكالي ومعاونوه مرتفع جدا، مقارنة بما يحصل عليه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، بل يتخطى إجمالي ما يحصل عليه جميع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول.

ميكالي يوقع عقد تدريب منتخب 2005 مع جمال علام، فيتو
ميكالي يوقع عقد تدريب منتخب 2005 مع جمال علام، فيتو

تخفيض راتب ميكالي

وعلمت فيتو أن هاني أبو ريدة ينوي تكليف أحد أعضاء المجلس بعقد جلسة مع ميكالي والتفاوض معه من أجل تخفيض راتبه إلى 50 ألف دولار بدلا من 85 ألف دولار وكذلك تخفيض مرتبات طاقمه المعاون من الأجانب، خاصة أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في ضعف الموارد الدولارية في السوق المصرية وارتفاع مستمر في سعر الدولار، وهو ما يحمل خزينة اتحاد الكرة فوق طاقتها 

فسخ عقد ميكالي ومنحه الشرط الجزائي

بذلك يكون هاني أبو ريدة قد رمى بالكرة في ملعب البرازيلي ميكالي، فإما أن يوافق على تخفيض راتبه وبذلك يضمن استمراره على رأس الجهاز الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، أو يتم فسخ عقده ومنحه الشرط الجزائي والعودة إلى بلاده.

ويحسم مجلس هاني أبو ريدة بشكل رسمي مصير ميكالي خلال اجتماعه الرسمي الأول، والمقرر انعقاده قبل منتصف ديسمبر الجاري.

عقد ميكالي مدته أربع سنوات

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعلن في شهر سبتمبر الماضي إتمام تعاقده مع ميكالي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجيلوس 2028، دون أن يكون مسئولا عن نتائج منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، أو نتائج الفراعنة الصغار في بطولة أمم إفريقيا 2025.

يشار إلى أن ميكالي قاد منتخب الشباب قبل أيام قليلة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم للشباب 2025.

 

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ميكالي البرازيلي روجيرو ميكالي منتخب الشباب مواليد 2005 هاني ابو ريدة حسام حسن إبراهيم حسن

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