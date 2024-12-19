ما أشبه اليوم بالبارحة، هل يكرر أبوريدة ما فعله سمير زاهر ويطيح بجهاز ميكالي؟

يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، في إحداث تغييرات في منظومة الكرة المصرية وبداية عهد جديد في مجلسه.

حيث يواجه أبوريدة العديد من العقبات خلفها مجلس جمال علام الذي أدار اتحاد الكرة، والتي ظهرت سواء في شكل الدوري الموسم الحالي أو مع فشل المنتخبات، ولعل الاستثناء هو منتخب 98 الذي صعد لكأس الأمم الأفريقية مع أحمد الكأس، والمنتخب الأول مع حسام حسن .

أبرز الأزمات التي يواجهها مجلس هاني أبوريدة

ولعل من ضمن الأزمات التي يواجهها هاني أبوريدة هو عقد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 95، والذي يتقاضى شهريا 113 ألف دولار، وهو ما يكلف خزينة الجبلاية مبلغا ماليا كبيرا شهريا، بالإضافة إلى إقامته في أحد الفنادق الكبرى، والتي تكلف أيضا اتحاد الكرة قرابة المليون.

ويسعى هاني أبوريدة إلى الوصول لحل في أزمة عقد ميكالي خاصة مع المديونية الكبيرة التي تركها المجلس السابق، والتي تقدر بحوالي 834 مليون جنيه، ومع استمرار المدرب البرازيلي في قيادة منتخب الشباب والذي يعتبر أكبر عقد مالي بين الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية المصرية بما فيهم المنتخب الأول، وهو ما يكبد خزينة الجبلاية مبلغا كبيرا وسط حلول المجلس بتخفيض الميزانية.

ويصطدم مجلس هاني أبوريدة بالشرط الجزائي حال الاتفاق على الإطاحة بميكالي، حيث ينص عقده على دفع اتحاد الكرة شرط جزائي 3 أشهر حال إقالة ميكالي من منصبه.

هل يكرر هاني أبوريدة ما فعله سمير زاهر؟

وما أشبه اليوم بالبارحة، ففي عام 96 كانت تمر الكرة المصرية بمثل هذا الموقف حيث كان يتولى قيادة منتخب مصر الهولندي رود كرول، وكان فترة انخفاض في مستوى الفراعنة مع استمرار سلسلة من النتائج السلبية.

وفي عام 1996 جرت انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، وأسفرت عن فوز الكابتن سمير زاهر بمنصب الرئيس ومعه هاني أبوريدة أمين صندوق، ليكون أول قرار لهما هو الإطاحة بكرول وتعيين فاروق جعفر مديرا فنيًا لمنتخب مصر، وكان محمود الخطيب مديرا للمنتخب.

هاني أبوريدة من مؤيدي المدرب الوطني خاصة مع منتخبات الشباب، وهو ما يسعى المجلس الحالي لتحقيقه، فهل الزمن بعيد نفسه ويتم الإطاحة بميكالي ودفع الشرط الجزائي ام استمرار الوضع كما هو عليه مع العلم أن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب في أبريل 2025؟.

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