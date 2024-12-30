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خارج الحدود

ضبط 13 سوريًّا مقربين من نظام بشار الأسد في لبنان (فيديو)

ضبط سوريين مقربين
ضبط سوريين مقربين من النظام السوري السابق فى لبنان، فيتو

أوقف الأهالي في بلدة مشمش بمدينة عكار اللبنانية سيارة نوع "فان" مخصص لنقل الركاب، وتبين بعد تفتيشها أن بداخله 13 شخصا من الجنسية السورية وكانوا مقربين من النظام السوري السابق.

ويوم الأربعاء الماضي، تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.

وأفادت الخارجية السورية في بيان لها، بأن الوزير بو حبيب بيّن خلال الاتصال "وقوف حكومة لبنان الشقيق مع الحكومة السورية الجديدة، وبارك للشعب السوري انتصاره".

كما اتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها، وفق بيان الخارجية.

ويوم أمس السبت، أفاد "المرصد السوري"، بأن الجيش اللبناني سلم نحو 70 سوريا بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، لإدارة العمليات العسكرية بريف طرطوس.

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