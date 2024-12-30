عثروا عليهم متوفين بمنزلهم، تشييع جثامين أب واثنين من أبنائه في الشرقية (صور)

شيع العشرات من أهالي مركز أبو كبير محافظة الشرقية، جثمان شخص وابنيه الاثنين، عقب العثور عليهم متوفين داخل منزلهم بقرية كفر الأعصر بدائرة المركز.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا، حيث خرجت الـ3 جثامين من مسجد الفقهاء حتى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية، وارتفعت أصوات البكاء والصراخ حزنا على ابن القرية بلال عبد المنعم، وابنته 5 سنوات، وابنه 4 سنوات.

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور3 جثث لأشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية الأعصر التابعة لمركز أبوكبير.

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية،فيتو

وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة"بلال.ع" 40 عاما، وأطفاله "حور"5 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبوكبير، ورئيس المباحث بمركز شرطة أبو كبير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية،فيتو1

فيما انتقل فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة متوفين داخل منزلهم بقرية كفرالأعصر التابعة لمركز أبوكبير، وأمرت بنقل الجثث إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية،فيتو

الزوجة اكتشفت الواقعة.. وفاة أب وطفليه داخل منزلهم بالشرقية

وكان أهالي قرية كفر الأعصر قد تفاجأوا أمس الأحد بصراخ ربة منزل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بزوجها وطفليها (جثث هامدة) داخل إحدى غرف النوم بالمنزل.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أن هناك خلافات عائلية بين المجني عليه ( زوجها) وشقيقه ويدعى"م.ع" ويبلغ من العمر 45 عاما، بسبب الخلاف على الميراث ووجهت له اتهاما بقتل زوجها وطفليها.

وأشارت إلى أن المذكورعقب ارتكابه جريمته لاذ بالفرار من القرية هو وأسرته.

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية،فيتو

الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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