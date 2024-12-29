عثر عليها متوفاة بجوار جثتي أبيها وأخيها، مدرسة الأعصر بالشرقية تنعى إحدى طالباتها

نعت مدرسة الدكتورمحمد الاعصر للتعليم الأساسي بكفر الأعصر التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية محافظة الشرقية عبر صفحتها على فيسبوك الطفلة حور بلال عبد المنعم الذى عثر على جثتها برفقة شقيقها ووالدها داخل منزلهم بقريتهم.

وقالت المدرسة في نعيها:- "تنعى مدرسة الدكتور محمد الاعصر من مدير المدرسة ومعلمات الروضة وجميع أسرة المدرسة الطالبة حور بلال عبد المنعم وأخيها ووالدها في الجنة ونعيمها إن شاء الله ربنا يرحمهم برحمته ربنا يرحمك يا أجمل حور شفتها عيني الوداع يا أحلى حور".

مدرسة الأعصر بالشرقية تنعى الطفلة حور، فيتو

العثور على أب وأطفاله متوفين داخل منزلهم بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور3 جثث لأشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية الأعصر التابعة لمركز أبوكبير.

وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة"بلال.ع" 40 عاما، وأطفاله "حور"5 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبوكبير، ورئيس المباحث بمركز شرطة أبو كبير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

،مدرسة الأعصر بالشرقية تنعى الطفلة حور، فيتو

وجار تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الزوجة اكتشفت الواقعة..وفاة أب وطفليه داخل منزلهم بالشرقية

وكان أهالي قرية كفر الأعصر قد تفاجأوا في الساعات الأولى من صباح اليوم بصراخ ربة منزل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بزوجها وطفليها (جثث هامدة) داخل إحدى غرف النوم بالمنزل.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أن هناك خلافات عائلية بين المجني عليه ( زوجها) وشقيقه ويدعى"م.ع" ويبلغ من العمر 45 عاما، بسبب الخلاف على الميراث ووجهت له اتهاما بقتل زوجها وطفليها.

وأشارت إلى أن المذكورعقب ارتكابه جريمته لاذ بالفرار من القرية هو وأسرته.

مدرسة الأعصر بالشرقية تنعى الطفلة حور، فيتو

الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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