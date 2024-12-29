الأحد 29 ديسمبر 2024
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قرارات النيابة في واقعة العثورعلى 3 جثث من أسرة واحدة بالشرقية

نيابة الشرقية , فيتو
نيابة الشرقية , فيتو

انتقل فريق من نيابة الشرقية العامة إلى موقع العثورعلى 3 أفراد من أسرة واحدة متوفين داخل منزلهم بقرية كفر الأعصر التابعة لمركز أبوكبير، وأمرت بنقل الجثث إلي المشرحة وانتداب الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

أول صور من موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة متوفين داخل منزلهم بالشرقية

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للمنزل، لجمع الأدلة، ومعاينة مسرح الجريمة، في محاولة للتوصل لهوية الجاني، وإعداد تقرير شامل لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

الاستماع لأقوال شهود العيان فى واقعة العثورعلي أب وأطفاله

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان بالإضافة إلى عدد من الجيران المقيمين بذات القرية، وفحص آخرالمترددين على المجني عليه، والخلافات التي تجمعه بآخرين

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية كاميرات المراقبة لكشف غموض الجريمة واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان.

العثور على أب ونجليه متوفين داخل منزلهم بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور3 جثث لأشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية الأعصر التابعة لمركز أبوكبير.

وعلى الفورانتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة"بلال.ع" 40 عاما، وأطفاله "حور"5 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات  ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزابوكبير، ورئيس المباحث بمركز شرطة ابوكبير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

وجار تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الزوجة اكتشفت الواقعة..وفاة أب وطفليه داخل منزلهم بالشرقية

وكان أهالي قرية كفرالأعصر قد تفاجأوا في الساعات الأولى من صباح اليوم بصراخ ربة منزل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بزوجها وطفليها (جثث هامدة) داخل إحدي غرف النوم بالمنزل.

واكدت أمام جهات التحقيق، أن هناك خلافات عائلية بين المجني عليه ( زوجها) وشقيقه ويدعي"م.ع" ويبلغ من العمر 45 عاما، بسبب الخلاف على الميراث ووجهت له اتهاما بقتل زوجها وطفليها.

وأشارت أن المذكورعقب ارتكابه جريمته لاذ بالفرار من القرية هو وأسرته.

الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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