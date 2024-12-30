مخطط محمد رمضان للخروج الآمن من الأهلي.. كولر يطلب ضم زيزو.. وإمام عاشور يقترب من الخليج.. مصدر: المدير الرياضي للأحمر يفكر في الاعتذار عن استكمال مهمته

فجر مصدر مسئول داخل النادى الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد تفكير محمد رمضان المدير الرياضى للنادى الأهلى فى التقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع القلعة الحمراء بسبب عدم قدرته على إحكام السيطرة على زمام الأمور فى ملف كرة القدم بالإضافة إلى وجود العديد من الأزمات التى يرى رمضان أنه من الصعب التعامل معها خاصة وأنه لا يمتلك الصلاحيات الكافية ولتدخلات الخطيب المستمرة والتى معها سيكون من الصعب الاستمرار فى منصبه.

محمد رمضان يفكر في الاعتذار عن استكمال مهمته داخل الأهلي

وأضاف المصدر: رمضان لديه تحفظات عديدة على سياسة العمل فى قطاع الكرة بالنادى الأهلى وأيضًا فريق الكرة ويرى أن استمراره لن يفيد خاصة فى ظل الضغوط التى يتعرض لها ومع تحمله المهام كاملة فى ظل عدم تواجد مدير تعاقدات حتى هذه اللحظات.

رمضان أبلغ المقربين منه أنه ينتظر التوقيت المناسب من أجل اتخاذ قرار الرحيل عن منصب المدير الرياضى والاكتفاء إما بعضوية لجنة التخطيط أو الرحيل تمامًا عن أى منصب رسمى داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن رمضان يرفض الرحيل حاليًا حتى لا يتم اتهامه بالهروب من المركب بعد حالة عدم الاستقرار التي ضربت فريق الكرة بعد خسارة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكى ومن ثم ينتظر التوقيت المناسب لاتخاذ هذا القرار الذي يعلمه المقربون من المدير الرياضي الحالي.

من ناحية أخرى طلب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى التعاقد مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك نهاية الموسم الحالى لتدعيم هجوم الفريق.

وقالت مصادر: إن كولر علم بانتهاء عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى وأنه من حقه التوقيع لأى نادٍ فى يناير الحالى وعلى الفور طلب من مسئولى النادى الأهلى التعاقد معه لكنهم أبلغوه بصعوبة الأمر نظرًا لشعبية اللاعب وجماهيريته وكونه أحد العناصر المؤثرة فى الفريق المنافس.

كولر أكد أنه يعلم صعوبة الأمر ولكنه طلب التحرك على أمل حسم الصفقة وتدعيم هجوم الفريق.

يذكر أن الأهلي طلب من هانى رمزى مدير إدارة الاسكاوتنج والقائم بأعمال مدير التعاقدات جس نبض زيزو من أجل التفاوض معه ومنحه رقمًا تاريخيًا فى العقد ولكن ينتظر الأهلى فشل المفاوضات رسميًا بين اللاعب وناديه.

إمام عاشور يدرس الرحيل عن الأهلي

وعلى الجانب الآخر، يدرس إمام عاشور لاعب الأهلى الرحيل نهاية الموسم الحالى وتحديدًا عقب كأس العالم للأندية من أجل خوض تجربة الاحتراف الخليجى حيث يرغب اللاعب فى تأمين نفسه ماليًا وفى نفس الوقت التخلص من الضغوط الجماهيرية التى يعانى منها خلال الفترة الأخيرة.

إمام عاشور لديه عروض من الدورى السعودى بجانب عرض شفهى من العين الإماراتى ولكنه لم يبت فى تلك العروض حتى الآن ويتكتم على الأمر خاصة وأنه لا يرغب فى إحداث أى شوشرة على مستقبله مع القلعة الحمراء فى الوقت الحالي.

يرغب عاشور فى خوض كأس العالم للأندية مع الأهلى فى يونيو المقبل على أمل العثور على عروض أعلى ماليًا ولكن تبقى العروض الخليجية الأقرب للاعب خاصة وأنه لا يميل إلى تكرار تجربة الاحتراف الأوروبى بعد تجربته القصيرة مع ميتلاند الدانماركى والتى لم تستمر كثيرًا بسبب عدم تأقلم اللاعب مع الأجواء فى أوروبا ومع صعوبة إتقانه اللغة مما صعب من مهمته مع فريقه السابق.

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