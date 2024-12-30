الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
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المخدرات والخيانة الزوجية.. والدراما

 الإعلام مظلوم بسبب الدراما.. الناس تعتبره مسئولا عن انهيار الأخلاق، وتدهور القيم، فهم يظنون أن مسلسلات التليفزيون تنتمي إلى فنون الإعلام، ولكن أرى دائما أنه يجب الفصل بين الإعلام والدراما.. وعلى الرغم من الأخطاء التي تشوب الممارسة الإعلامية في كثير من الأحيان، إلا أنه لا يمكن اتهامه بتغيير المنظومة الأخلاقية، ولا بإفساد العادات والتقاليد.. فالدراما هي المتهم الرئيسي.


مسلسلات التليفزيون، وأفلام السينما تنقل تجارب، وحكايات، وقصصا أجنبية، غريبة عن مجتمعنا، ويقوم كتاب السيناريو بتعريبها، دون مراعاة للفروق الجوهرية بين تقاليدنا، وقواعدنا العائلية.
 

الإقبال الرهيب على متابعة المسلسلات التركية أصاب المنتجين بالرغبة العارمة في تكرار النجاح الجماهيري، فلجأوا إلى تقليدها بحذافيرها، بمميزاتها ومثالبها.


هل يعقل أن يعرض مسلسل قوامه الأساسي الخيانة الزوجية؟! في كل حلقات المسلسل لا تكاد امرأة، ولا يكاد رجل لم ترتكب/ يرتكب تلك الجريمة النكراء، الغريبة عن المجتمع المصري، الشرقي، الإسلامي، المتدين؟!


هل يعقل أن تكون تجارة المخدرات هي الوسيلة الرئيسية للثراء والسلطة، والعلاقات الواسعة في مصر؟! هكذا تقول عشرات المسلسلات! أين صناع الدراما من مسلسلات، مثل: أم كلثوم.. إمام الدعاة.. عبد الحليم محمود.. عائلة ونيس.. الحب وأشياء أخرى.. الشهد والدموع.. الاختيار.. هجمة مرتدة، إلخ من القائمة المشرفة؟!!


وأتساءل في تعجب: إذا كانت فيديوهات اليوتيوب تتعرض بطلاتها للمحاكمة، وأحكام الحبس، فلماذا لا تطال يد القانون صانعي تلك الدراما المنافية للآداب؟! علينا أن ننتبه، أيضا، إلى خطورة الإعلانات التي أصيبت هي الآخرى بذات الداء، رغم أنها تدخل كل بيت.. وهذا موضع حديث مستقل.

 

أبناؤنا في خطر.. وهذا هو السبب

من المسئول عن تدهور أحوال الصحافة والصحفيين؟!

 

الظروف السياسية لم تعد تحتمل مثل تلك الترهات، والممارسات السلبية، التي تهدد بتدمير المجتمع، وضرب تماسكه، وتفتيت صفوفه.. ثمة مؤامرات خارجية تستهدف مقدراتنا وإمكاناتنا، وشبابنا، ولأسف فإن هناك أيادٍ مصرية، عن عمد أو جهل، تمتد حاملة معاول الهدم من الداخل!

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