باحث سياسي: الاحتلال يخوض حربًا وجودية لإعادة هندسة الشرق الأوسط

قال أكرم عطا الله، الباحث السياسي، إن إسرائيل تقود حربًا وجودية، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطمح إلى إعادة هندسة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحه وأهدافه.

بيئة إقليمية تدعم نتنياهو

وأضاف عطا الله، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمة تحولات طرأت في الأشهر الأخيرة ساهمت في خلق بيئة إقليمية تدعم نتنياهو وتمنحه الدافعية للاستمرار في تشكيل الشرق الأوسط بالصورة التي يريدها".

اندفاع نتنياهو لتحقيق أهدافه

وتابع: "منذ نهاية الصيف الماضي وحتى الآن، بات نتنياهو أكثر اندفاعًا لتحقيق أهدافه، في العام الماضي، لم تكن إسرائيل قد اجتاحت كامل قطاع غزة، وكانت المقاومة في غزة أقوى مما هي عليه الآن، كما أن حزب الله كان يطرح تساؤلات صعبة أمام إسرائيل للوصول إلى بعض المناطق، إضافة إلى ذلك، كان التهديد الإيراني حاضرًا، وشكل الإقليم مختلفًا عمّا هو عليه اليوم".

إعادة هندسة الشرق الأوسط

وأكد عطا الله أن نتنياهو يسعى لإعادة هندسة المنطقة، رغم الخسائر التي تكبدتها إسرائيل والتي لم تكن قادرة على تحملها في حروب سابقة.

مضيفًا أن الحرب الحالية تمثل بالنسبة لإسرائيل حربًا وجودية، حيث أن أحداث السابع من أكتوبر هزّت فكرة الاستقرار والأمان، وهي الفكرة التي طالما شجعت يهود العالم على الهجرة إلى الاحتلال والقتال في صفوف جيشه.

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