الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد اشتعال المنطقة، محلل سياسي يحدد دولة وحيدة تعوق تحقيق حلم إسرائيل الكبرى

إسرائيل، فيتو
إسرائيل، فيتو

قال محمد نور، المحلل السياسي، إن 2024 هو العام الأسخن في العقد الأخير، مشيرًا إلى أن عملية السابع من أكتوبر كانت عبارة عن طوفان الخراب للمنطقة، لأنها أدت لخراب الشرق الأوسط؛ حيث ضاعت غزة وتشرذمت القضية الفلسطينية.

تحقيق إسرائيل لأهدافها بالكامل في 2024

وأضاف: أن دولة الاحتلال الإسرائيلي نجحت في تحقيق أهدافها بالكامل في عام 2024؛ مثل تدمير قطاع غزة واجتياح الجنوب اللبناني والسيطرة على الأراضي اللبنانية، فضلا عن السيطرة على مئات الكيلو مترات من سوريا، واستهداف اليمن.

عرقلة حلم إسرائيل الكبرى

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج حقك مع المشاكس" الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”:أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف عقبة أمام تحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، مشيرًا إلى أن دور مصر كان تاريخيًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومصالح الشرق الأوسط، حيث تصدت مصر للحرب على قطاع غزة، ودخلت في معركة طاحنة مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث اشترطت مصر ادخال المساعدات بالتزامن مع خروج الرهائن الأمريكان من قطاع غزة.

مساعدات قطاع غزة

ولفت إلي أن 80% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة جاءت من مصر، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخل عن القضية الفلسطينية، حيث أرسلت ما يقرب من 100 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف، أن مصر تؤكد في كل المحافل السياسية على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

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وأشار إلى أن مصر هي الدولة المستهدفة في المنطقة خلال الفترة الحالية سواء من دولة الاحتلال أو الإدارة الأمريكية التي تعهدت بتحويل المنطقة إلى جحيم، مشيرًا إلى أن كل المنطقة مشتعلة  في سوريا ولبنان وغزة والسودان.
 

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