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رياضة

أرنولد يسجل الهداف الرابع لـ ليفربول أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

الدوري الإنجليزي، سجل ألكساندر أرنولد هدف ليفربول الرابع أمام وست هام في الدقيقة 54 من المباراة التي تقام بينهم في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".

وسجل لويس دياز الهداف الأول  لصالح فريق ليفربول، في مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة 29.

كما سجل جاكبو الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 39 بصناعة من النجم المصري محمد صلاح.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 44.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

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القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام 


تذاع مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، مع العلم أن الريدز يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في حين أن وست هام لديه 23 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول البطولة.

ويسعى محمد صلاح، إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وحال تمكن صلاح من المساهمة في ثلاثة أهداف أمام وست هام  اليوم، سيصل إلى المساهمة التهديفية رقم 14 في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وفي حال نجح نجمنا المصري محمد صلاح  في الوصول إلى هذا العدد من المساهمات، سيعادل الرقم التاريخي المسجل باسم لويس سواريز لاعب ليفربول السابق، الذي ساهم في 14 هدفًا.

 

 

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