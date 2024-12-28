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رياضة

أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، إشادة خاصة من نجمي مانشستر يونايتد لـ محمد صلاح

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

أشاد ريو فرديناند وأوين هارجريفز، ثنائي مانشستر يونايتد السابق، بـ محمد صلاح نجم ليفربول، مؤكدين أنه أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لهذا الموسم، بعد مرور 18 جولة.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول  الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، ولديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

وقال ريو فرديناند، في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "سأختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أعتقد أن كول بالمر وبوكايو ساكا في المرتبة الثانية".

واتفق أوين هارجريفز، قائلًا: "سأقول محمد صلاح وسأقول كول بالمر في المرتبة الثانية".

وأضاف: "أعتقد أنه لكي تكون أفضل لاعب، يجب أن تكون في الفريق الأول، في حدود المعقول، استند في ذلك إلى حقيقة أن ليفربول يتصدر الدوري وأن إنتاجه (محمد صلاح) أفضل من أهداف وتمريرات أي شخص آخر".

واختتم: "أود أن أقول إن كول بالمر خلفه مباشرة، ثم بوكايو ساكا، كايسيدو يمكن أن يكون اللاعب الأكثر تحسنًا، ولكن إذا كنا نتحدث عن أفضل لاعب في الوقت الحالي، سننظر إلى الفريق المتصدر، ومحمد صلاح لديه أفضل الأرقام، لا يوجد نقاش في هذا الأمر".

 

محمد صلاح يلاحق ميسي ومبابي في مئوية العقد الأخير للهدافين

فيما انضم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، إلى قائمة اللاعبين الذين وصلوا إلى مئويتهم الثانية على الصعيد التهديفي في العقد الأخير.

وكشفت شبكة "سوفا سكور" للإحصائيات عن وصول صلاح إلى 200 هدف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال آخر 10 سنوات. 

وأفادت الشبكة بأن هناك 5 لاعبين فقط استطاعوا الوصول إلى 200 هدف أو أكثر في المواسم العشرة الأخيرة بالدوريات الكبرى، أحدثهم محمد صلاح.

ليفاندوفسكي يتصدر القائمة 

ويتصدر القائمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بتسجيله 279 هدفًا في الدوريات الكبرى بالعقد الأخير.

ويأتي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في الوصافة برصيد 239 هدفًا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي (210) والفرنسي كيليان مبابي (201) ثم صلاح (200).

ومنذ موسم 2015-2016، وصل صلاح لأفضل سجل له في موسم واحد (2017-2018) بقميص ليفربول حينما أحرز 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد أوين هارجريفز ريو فريدناند

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