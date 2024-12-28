رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول ووست هام يونايتد.. معادل رقم لويس سواريز في هذا الأمر.. صلاح يقود التشكيل الأفضل في أفريقيا

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ18، ويستعد الريدز لمواجهة وست هام يونايتد غدا الأحد.

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي نظيره وست هام يونايتد، غدًا الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد لندن الأوليمبي.

وتستعرض فيتو بعض أرقام محمد صلاح قبل لقاء ليفربول ووست هام يونايتد.

معادلة رقم سواريز

ويسعى محمد صلاح، إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وحال تمكن صلاح من المساهمة في ثلاثة أهداف أمام وست هام غدًا، سيصل إلى المساهمة التهديفية رقم 14 في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وفي حال نجح نجمنا المصري محمد صلاح في الوصول إلى هذا العدد من المساهمات، سيعادل الرقم التاريخي المسجل باسم لويس سواريز لاعب ليفربول السابق، الذي ساهم في 14 هدفا.

وابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط كاملة عن أرسنال أقرب ملاحقيه علاوة على وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

محمد صلاح في تشكيل أفريقيا

تصدر محمد صلاح، التشكيل الأفضل أفريقيا خلال العام الحالي 2024، بالإضافة إلى المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز (صن داونز).

الدفاع: رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند)، إيفان نديكا (روما)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن) وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

الوسط: أديمولا لوكمان (أتالانتا)، لامين كامارا (ميتز - موناكو)، توماس بارتي (أرسنال) ومحمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: أيوب الكعبي (أولمبياكوس) وسيرهو جيراسي (شاوتجارت - بوروسيا دورتموند).

المدرب: إيميرس فاي - المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ18

محمد صلاح ليفربول 16 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا

كول بالمر تشيلسي 12 هدفا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 10 أهداف

كريس وود نوتينغهام فورست 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

كاي هافيرتز آرسنال 7 أهداف

جون دوران أستون فيلا 7 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

لويس دياز ليفربول 7 أهداف

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 18

1 ليفربول 42 نقطة

2 آرسنال 36 نقطة

3 تشيلسي 35 نقطة

4 نوتينغهام فورست 34 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

6 بورنموث 29 نقطة

7 مانشستر سيتي 28 نقطة

8 فولهام 28 نقطة

9 أستون فيلا 28 نقطة

10 برايتون 26 نقطة

11 برينتفورد 24 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة

13 وست هام يونايتد 23 نقطة

14 مانشستر يونايتد 22 نقطة

15 إيفرتون 17 نقطة

16 كريستال بالاس 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 15 نقطة

18 ليستر سيتي 14 نقطة

19 إبسويتش تاون 12 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وعلى صعيد آخر تلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة، على يد مضيفه وولفرهامبتون 2-0 مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مان يونايتد تلقى 5 هزائم في كل البطولات، منذ تولي المدرب البرتغالي روبن أموريم المسؤولية، في نوفمبر الماضي.

وأشارت الشبكة إلى عدم وجود أي فريق من البريميرليج، تعرض لهزائم أكثر من اليونايتد في هذه الفترة، سوى ساوثهامبتون (6).

كما شهدت المباراة تسجيل الذئاب هدفًا من ركلة ركنية، بشكل مباشر، عن طريق ماتيوس كونيا.. وذلك بعد الهدف الذي أحرزه هيونج مين سون، لاعب توتنهام، بذات الطريقة في شباك يونايتد قبل أسبوع، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

وهذه المرة الثانية على الإطلاق، التي يستقبل فيها يونايتد هدفًا من ركلة ركنية بشكل مباشر، في البريميرليج، بعد هدف جونيور ستانيسلاس، لاعب بورنموث، خلال ديسمبر 2015.

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