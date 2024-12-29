محافظ شمال سيناء يشهد بدء فعاليات تدريب إعداد قادة المستقبل

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بدء فعاليات تدريب إعداد قادة المستقبل والذي ينظمه المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

محافظ شمال سيناء يشهد بدء فاعليات تدريب اعداد قادة المستقبل



جاء ذلك بحضور اللواء دكتور صلاح الجمصي نائب مدير الأكاديمية العسكرية، الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اللواء أيمن فوزي مدير البرامج الوطنية بالمجلس الوطني، الدكتور محمد السيد مدير منحة البرامج الوطنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الدكتور رائد عبد الناصر منسق التدريب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأكد المحافظ أهمية التدريبات وصقل المهارات لجميع العاملين في محافظة شمال سيناء وشباب الخريجين، مؤكدا أن شباب اليوم هم قادة المستقبل.

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