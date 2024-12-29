رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عددًا من المواقع والمحاور الحيوية، للوقوف على سير العمل وضمان الالتزام بالمخططات الزمنية المحددة.



استهل رئيس الجهاز جولته بمتابعة أعمال استكمال حارات الخدمة الجديدة في المجاورات 19 و21 و23 و25. وأكد خلال الزيارة على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشددًا على أهمية تسليم الحارات وفق الجدول الزمني المحدد لضمان تسهيل الحركة المرورية وتحسين خدمات الطرق.



شملت الجولة المحاور الرئيسية بالمدينة، حيث تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى محاور أبو بكر الصديق، خالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالب. ووجه بضرورة تكثيف أعمال صيانة الطرق ودهان المطبات، إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية لرفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز المظهر الحضاري لتلك المحاور الحيوية.



وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين منظومة النقل الداخلي، تابع رئيس الجهاز أعمال استكمال امتداد الموقف الجديد المخصص لنقل سيارات النقل الداخلي (السرفيس). وأكد أن نقل هذه السيارات إلى الموقف الجديد يهدف إلى تخفيف حدة الازدحام المروري داخل المدينة، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا لوسائل النقل بما يسهل حركة المواطنين.



في ختام جولته، شدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أهمية الالتزام بالجودة في جميع مراحل التنفيذ، مع ضرورة إنجاز المشروعات وفق الخطط الزمنية الموضوعة. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات والبنية التحتية بالمدينة، بما يواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.



تأتي هذه المشروعات لتعكس التزام الدولة بتطوير المدن الجديدة لتلبية احتياجات السكان وتعزيز كفاءة المرافق العامة.

تسليم محاضر تقنين أراضي منطقة الرابية

كما سلَّم الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نيابة عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من محاضر استلام الأراضي ضمن ملف تقنين الأوضاع بأراضي منطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق، وكذلك تم تسليم عدد من رخص البناء بنفس المنطقة، خلال احتفالية بمدينة الشروق، اليوم، وذلك بحضور مساعدى نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الهيئة والجهاز.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه في حال وجود أي طلبات للمواطنين فإن مكاتب المسئولين بالوزارة وجهاز المدينة، مفتوحة أمام الجميع لاستقبال طلباتهم في أي وقت، قائلا " إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتابع باستمرار طلبات المواطنين بشأن توفيق الأوضاع، ويتناقش فيها للوصول إلى أفضل الحلول".

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