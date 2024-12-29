رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة يلتقي عددًا من سكان المدينة لبحث مطالبهم

التقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ممثلي المجتمع المدني من سكان المدينة، لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، وذلك فى إطار الحرص على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماعات دورية مع سكان المدن الجديدة بهدف تلبية احتياجات المواطنين والتواصل المباشر.



خلال اللقاء، أكد المهندس عمار مندور، حرص الجهاز على التواصل المباشر مع المواطنين لسماع مقترحاتهم ومطالبهم العامة، والعمل على تذليل أي تحديات في إطار دور الجهاز ومسئولياته.

واستعرض رئيس جهاز حدائق العاصمة، ما تم إنجازه في الفترة السابقة، والإجراءات المتبعة لتذليل العقبات لتوفير جميع الخدمات بالمدينة، حيث تضمن العرض، الانتهاء من تنفيذ محطة رافع مياه رقم ٢، وتم الضخ بصفة منتظمة يوميًا وحل مشكلة المياه بالمناطق المرتفعة، والانتهاء من تطوير وتجميل مدخل المدينة رقم ٢ من الطريق الإقليمي عند النفق، والانتهاء من جميع أعمال تنسيق الموقع والزراعة، وزراعة جزيرة محور الإمام الشافعي بالكامل بطول ٤ كم من عند النفق حتى مبنى الجهاز الجديد، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال تنسيق الموقع والزراعة بمنطقة الـ٤٩ عمارة من عمارة ٥٧ حتى موقع عمارة ٦٢ وجاري استكمال أعمال النظافة.

كما تم إسناد أعمال الصيانة والنظافة لعدد ٤١٢ عمارة لصالح شركة التعمير، وجاري التنسيق لإسناد عدد ٣٣١ عمارة أخرى طبقًا لنسب الإشغال بالعمارات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم زيادة حصة الخبز المدعم، بخلاف فتح منفذين لبيع الخبز المدعم بالمدينة، وتم تركيب ماكينة ATM أمام مكتب البريد، وجارٍ التنسيق لتركيب الأخرى بمبنى الجهاز الجديد، وجاري التنسيق لتنفيذ ٢ كشك أمان لخدمة منطقة عمارات نموذج الـ٧٥ مترا، ومنطقة الـ٤٩ عمارة.

وفيما يخص دور العبادة، أوضح مندور، أنه تم تسليم قطعتي أرض لمتبرعين لإقامة مساجد، وذلك بمركز خدمات رقم ٦ ومركز خدمات رقم ١٢ وجارٍ استكمال إجراءات التراخيص للبدء في التنفيذ، وبالنسبة للكنائس تم تخطيط قطعة أرض ومخاطبة السلطة المختصة وجارٍ استكمال الإجراءات، كما تم تسليم قطعة أرض لصالح البنك الأهلي.

من جانبهم، عرض ممثلو المجتمع المدني شكاواهم وأهم مطالبهم، وقام رئيس الجهاز بالتعقيب والرد على استفساراتهم والتوضيح باستفاضة وإحالتها للإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها سرعة العمل لحل تلك المشكلات والتغلب عليها، مع التكليف بمتابعة باقى الإجراءات لمختلف المشكلات والمطالب.

الالتزام بالتنفيذ بأعلى جودة لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور

كما استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية، بتفقد سير العمل بمشروع إحياء حديقة الأزبكية، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، وكان في استقباله الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولو الشركات المنفذة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، مشيدا بحجم الأعمال والإنجاز بالمشروع، ومشددًا على الالتزام بالتنفيذ بأعلى جودة، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزهًا لسكان القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.