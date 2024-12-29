"الإسكان" تُنظم احتفالية تسليم محاضر تقنين أراضي منطقة الرابية

سلَّم الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نيابة عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من محاضر استلام الأراضي ضمن ملف تقنين الأوضاع بأراضي منطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق، وكذلك تم تسليم عدد من رخص البناء بنفس المنطقة، خلال احتفالية بمدينة الشروق، اليوم، وذلك بحضور مساعدى نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الهيئة والجهاز.

في بداية كلمته، نقل الدكتور حسن الشوربجي، تحيات المهنس شريف الشربيني وزير الإسكان، وتهنئته للمواطنين مستلمي محاضر الأراضي بمناطق مقسمة ومميزة بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، لافتًا إلى أن هذا العمل هو نتاج للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لوزارة الإسكان، وجهاز المدينة، لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص والملائم بمجتمع عمراني حضارى متكامل الخدمات بمدينة الشروق.

وأضاف أن ما وصلنا إليه حاليًا بعد التحديات خلال سنوات كثيرة، أسهم بالخروج بملف توفيق أوضاع المواطنين من عنق الزجاجة للوصول لمجتمع يليق بالمواطنين، وتوفير مجتمع عمراني مخطط متوافر به مختلف الخدمات يليق بأسر وأبناء المواطنين.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه في حال وجود أي طلبات للمواطنين فإن مكاتب المسئولين بالوزارة وجهاز المدينة، مفتوحة أمام الجميع لاستقبال طلباتهم في أي وقت، قائلا " إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتابع باستمرار طلبات المواطنين بشأن توفيق الأوضاع، ويتناقش فيها للوصول إلى أفضل الحلول".

الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه يتم الاحتفال اليوم بنجاح الجهود المبذولة في منطقة الرابية بعد إضافتها لمدينة الشروق، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن خطة الدولة، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الشأن.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، أن إجمالي مساحة الأراضي محل توفيق الأوضاع المضافة للمدينة حوالي 4732 فدانا بـ5 مناطق وهي (جنيفة – الرابية – السلام – طيبة - منطقة أخرى)، وتم اعتماد المخطط التفصيلي لـ4 مناطق.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغ 20347 طلبا، وعدد الطلبات المتبقية لدراستها 2140 طلبا، ووفقًا للجدول الزمني من المقرر أن يتم الانتهاء من مختلف الطلبات نهاية يناير 2025.

وقال، إنه فيما يتعلق بما تم من إجـراءات بقرعات تسكين العملاء بتلك المناطق، فقد تم إجراء أول قرعة علنية لتسكين مقدمى الطلبات بمنطقة الرابية بالمجاورتين رقمى 1 و2 بعدد نحو 169 قطعة، وتم إجراء القرعة رقم 2 للمجاورتين 3 و8 بعدد 200 قطعة أرض بتاريخ 2024/5/22، وتم إجراء القرعة رقم 3 لمساحات مختلفة بعدد 267 قطعة بتاريخ 18/ 9/ 2024، وجارٍ إجراء القرعة رقم 4 لمساحات مختلفة بعدد 455 قطعة بتاريخ 30/ 12/ 2024.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم إجراء أول إعلان بتاريخ 3/11/2024 لتسليم 45 قطعة بمنطقة الرابية بالمجاورة 2، وتم إجراء ثانى إعلان بتاريخ 1 /12 /2024 لتسليم 249 قطعة بمنطقة الرابية بالمجاورة 1.

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم السبت، بتفقد سير العمل بمشروع إحياء حديقة الأزبكية، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، وكان في استقباله الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولو الشركات المنفذة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، مشيدا بحجم الأعمال والإنجاز بالمشروع، ومشددا على الالتزام بالتنفيذ بأعلى جودة، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان القاهرة.

مشروع إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي لموقف مشروع إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، ويشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

وانتقل وزير الإسكان إلى مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" لمتابعة الموقف التنفيذي له، وحجم الأعمال الجارية بالمشروع، والوقوف على مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المشروع لتذليلها، مؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى التنفيذ، لأنه سيكون من العلامات المميزة بمحافظة القاهرة، فضلا عن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة

وقدمت المهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة، عرضا تفصيليا للمشروع، أوضحت خلاله أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

تفاصيل تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو

وتابعت: جار أيضًا تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتين متميزتين، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

وخلال جولته التفقدية، زار المهندس شريف الشربيني، مشروع تطوير منطقة مطار امبابة بمحافظة الجيزة لمتابعة الموقف التنفيذي لرفع كفاءة الوحدات السكنية بالمشروع، موجها بضرورة الاهتمام بأعمال التشطيبات والواجهات للعمارات والوحدات من الداخل والنظافة بالوحدات المخصصة، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق.

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