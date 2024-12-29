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حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات وقطعتي سلاح ناري خلال حملة أمنية في دمياط

مداهمة أمنية
مداهمة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 13,5 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة ( 7 متهمين"لــ 6 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط قطعتى سلاح نارى غير مرخصة.. عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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