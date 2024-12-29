الأحد 29 ديسمبر 2024
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حوادث

15 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع أثاث فى دمياط وإصابة 4 عمال

15 سيارة إطفاء تكافح
15 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع أثاث فى دمياط واصابة 4 عمال

عززت قوات الحماية المدنية، بنحو 15 سيارة إطفاء، للسيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع للأثاث بمحافظة دمياط، فيما أصيب 4 عمال بحالات اختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع لإنتاج الأثاث الخشبي بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف، فيما دفعت الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى التعزيز بـ 5 سيارات أخرى.

فيما جرى فصل خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة، إضافة إلي فصل خدمات التيار الكهربي عن موقع الحادث تمهيدا للسيطرة على الحريق.

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وقامت قوات الأمن بإخلاء المصنع من العمال فضلا عن فرض كردون أمنى فى محيط الحريق، ويعمل رجال الحماية المدنية على منع انتشار ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.

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