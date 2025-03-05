حدث في 5 رمضان عام 113 هجريًّا، مولد "صقر قريش" مؤسس الدولة الأموية في الأندلس

يوم 5 رمضان من عام 113 هـ، شهد مولد الأموي "عبد الرحمن الداخل" الملقب بـ"صقر قريش"، والمعروف أيضا بلقب "عبد الرحمن الأول" مؤسس الدولة الأموية في الأندلس.

هو أبو المطرف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي القرشي، ولد في خلافة جده "هشام بن عبد الملك"، مات أبوه وهو شاب.

امتاز عبد الرحمن الداخل برجاحة عقله وشجاعته وعدله، كما كان شاعرا فصيحا.

سقوط الدولة الأموية

وبعد سقوط الدولة الأموية في دمشق عام 132 هـ، وإقامة العباسيين دولتهم على أنقاض الدولة الأموية وملاحقة أمراء بني أمية وقتل معظمهم، فر عبد الرحمن الداخل ساعيا لتأسيس دولة في الأندلس، وانتقل بين عدة بلاد حيث مر بفلسطين ومصر وإفريقية ووصل برقة ثم ذهب إلى طرابلس فالقيراون والمغرب الأقصى، حتى وصل إلى الأندلس.

نجح عبد الرحمن في تأسيس الدولة الأموية في الأندلس عام 138 هـ، بعد أن فر من الشام في رحلة طويلة استمرت لمدة 6 سنوات انتقل فيها بين البلاد ليستقر بالأندلس.

تمثال صقر قريش الذي شيده الإسبان على الشاطئ الجنوبي لإسبانيا اعترافا بدور “صقر قريش”، فيتو



وأصبح بعد دخوله الأندلس، في شهر ذي الحجة من سنة 138 هـ، الموافق مايو 756 م، أول أموي يدخل الأندلس حاكما، ويرجع إليه الفضل في تأسيس هذه الدولة العريقة التي ظلت لقرون عديدة منارة للعلم والعلماء.

الدولة الأموية في الأندلس

واجهت عبد الرحمن الداخل صعوبات في تأسيس دولته كأي دولة ناشئة، فتعرضت الدولة الأموية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل لعدد كبير من الثورات، تزيد على خمس وعشرين ثورة تغلّب عليها كلها.

"صقر قريش"

ومن الثورات التي واجهت عبد الرحمن الداخل ثورة العلاء بن مغيث الحضرمي، الذي أرسله الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور؛ كي يقتل عبد الرحمن بن معاوية، لكن عبد الرحمن الداخل انتصر عليه.

ومن هنا سماه الخليفة العباسي "صقر قريش".



ويرجع سبب نجاح عبد الرحمن الداخل في بناء دولته إلى الاهتمام بإنشاء جيش قوي لكي يكون قادرًا على الجهاد، والاهتمام بالعلم والعلماء، والاهتمام بالحضارة المادية، وفكره العسكري الذي تعلمه، إضافة إلى أخلاقه العالية.

تُوُفِّي بقرطبة، ودفن بها في جمادى الأولى سنة 172هـ/ أكتوبر 788م.



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