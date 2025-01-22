الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"معارك العرب في الأندلس" أحدث إصدارات قصور الثقافة بمعرض الكتاب 2025

كتاب معارك العرب
كتاب معارك العرب في الأندلس، فيتو

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "معارك العرب في الأندلس" للأديب بطرس البستاني، ضمن مجموعة الأعمال الرائدة التي تطرحها الهيئة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 5 فبراير المقبل. 

كتاب معارك العرب في الأندلس

 يستعرض كتاب "معارك العرب في الأندلس" للأديب والمؤرخ بطرس البستاني الأسباب التي قادت إلى سقوط الأندلس بعد ثمانية قرون من الحكم الإسلامي، موضحا أن تفكك الدولة الأندلسية إلى 22 دويلة صغيرة، بعد إعلان الوزير أبو الحزم بن جهور انهيارها، كان العامل الأبرز الذي استغله الغرب للاستيلاء عليها.

 

ويتناول أيضا سقوط غرناطة، آخر معاقل الأندلس، عام 1492م، مما أدى إلى ضياع مركز حضاري إسلامي ترك أثرا لا يمحى في أوروبا.

إصدارات قصور الثقافة 

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة ومجموعة أخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وتنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر والأعمال الرائدة بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتاب معارك العرب في الأندلس إصدارات قصور الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب قصور الثقافة القاهرة الدولي للكتاب الكاتب محمد ناصف
ads

الأكثر قراءة

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

أخبار مصر: تغيير سعر عبوات بيبسي البلاستيك، طالبة تشوه وجه زميلتها بـ40 غرزة، تصريح مثير لـ صلاح عن ليفربول، ترامب يهدد بوتين

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

بعد انخفاضه عالميا، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

ليفربول يتمسك بالصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

السيسى يشهد احتفالية الداخلية بعيد الشرطة الـ73 ويكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية

اليوم، السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73

اليوم، جنازة عسكرية للعقيد فتحي سويلم شهيد واقعة بنك مصر بالفيوم

منوعات

المزيد

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

حفل تنصيب ترامب يحقق 24.6 مليون مشاهدة تلفزيونية

حرائق جديدة ورماد سام، جحيم لوس أنجلوس مستمر، وتحذيرات من عواصف اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية

بعد انخفاضه عالميا، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الخليج الأمريكى وقيود على الجنسية.. 11 قرارا صادما لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية