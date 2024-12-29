الأحد 29 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم

أحمد المسلماني، فيتو
أحمد المسلماني، فيتو

وافق مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني علي قرار لجنة الإهداءات والسياسات الإعلانية - بالهيئة الوطنية للإعلام - بنقل الإعلانات من إذاعة القرآن الكريم إلي الإذاعات الأخري التابعة للهيئة، ووقف بثها علي إذاعة القرآن الكريم ابتداءً من الأول من يناير ٢٠٢٥.

ووجه المسلماني الشكر للمهندس خالد عبد العزيز علي دوره الكبير مع وزارة المالية في توفير دعم مالي يغطي أية احتمالات لتراجع عوائد الإعلانات بعد نقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخري.

إذاعة القرآن الكريم 

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم قد تأسست عام ١٩٦٤ ويتجاوز عدد متابعيها ٦٠ مليون مستمع في مصر والعالم الإسلامي. وكان جمهور إذاعة القرآن الكريم وقادة المؤسسات الدينية الرسمية قد قدموا الكثير من الشكاوي بعد بث الإعلانات التجارية عليها

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