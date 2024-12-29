الفرخة بـ 135 جنيها، أسعار الزيت والسمن والأرز والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد (فيديو وصور)

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صباح اليوم، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية.

قائمة بأسعار المنتجات بسوق اليوم الواحد

وفيما يلى أسعار الزيت والسمن والأرز والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالجمالية:

شاي الأسرة 40 جرام: 10 جنيهات

شاي الأسرة 250 جرام: 60 جنيهًا

شاي الأسرة 100 فتلة: 75 جنيهًا

شاي الأسرة 50 فتلة: 40 جنيهًا

شاي الأسرة 25 فتلة: 20 جنيهًا

شاي توب تي 40 جرام: 8 جنيهات

شاي توب تي 250 جرام: 50 جنيهًا

شاي إيه تي 40 جرام: 8 جنيهات

شاي إيه تي 250 جرام: 50 جنيهًا

ينسون 100 فتلة: 75 جنيهًا

ينسون 50 فتلة: 40 جنيهًا

ينسون 25 فتلة: 20 جنيهًا

نعناع 100 فتلة: 75 جنيهًا

نعناع 50 فتلة: 40 جنيهًا

نعناع 25 فتلة: 20 جنيهًا

كركديه 100 فتلة: 75 جنيهًا

كركديه 50 فتلة: 40 جنيهًا

كركديه 25 فتلة: 20 جنيهًا

بالطبع، إليك الأسعار المكتوبة في الصورة:

الأرز:

1. أرز أكاديا عريض فاخر:

السعر بعد الخصم: 29 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 33 جنيهًا



2. أرز فيرونا عريض ك 2:

السعر بعد الخصم: 27 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 28 جنيهًا



3. أرز فيرونا رفيع طبيعي:

السعر بعد الخصم: 24 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 25 جنيهًا



المكرونة:

1. كيس مكرونة فيرونا 350 جرام:

السعر قبل الخصم: 9 جنيهات

السعر بعد الخصم: 7.50 جنيهات



2. كيس مكرونة أكاديا 350 جرام:

السعر قبل الخصم: 9 جنيهات

السعر بعد الخصم: 7.50 جنيهات



الزيوت:

* زيت ذرة لتر × ١٢ زجاجة: ٨٩.٥ جنيه

* زيت عباد لتر × ١٢ زجاجة: ٦٨ جنيه

* زيت بذرة لتر × ١٢ زجاجة: ٦٧.٥ جنيه

* زيت خليط لتر × ١٢ زجاجة: ٦٤ جنيه

* زيت خليط ۰٫۹ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥٧ جنيه

* زيت خليط ۰٫۸ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥٠ جنيه

* زيت خليط ٠٫٧ لتر × ۱۲ زجاجة: ٤٥ جنيه

المسليات:

* مسلى كهرمانة ٧٠٠ جم صافى × ۸ برطمان: ٥٦ جنيه

* مسلى أكياس ٣٥٠ جم × ١٢ كيس: ٣٢ جنيه

* مسلى قشطاية ٧٠٠ جم صافي × ۱۲ صفيحة Easy Open: ٧٠ جنيه

المياه:

* مياه طبيعية نقاء ١٫٥ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥.٥ جنيه

* مياه طبيعية نقاء ٠,٦٦ لتر × ۲۰ زجاجة: ٣.٥ جنيه

وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

توفير السلع الاساسية واللحوم بأسواق اليوم الواحد

ويأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

افتتاح 15 سوق لليوم الواحد وجاري تعميمها بالمحافظات

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت 15 سوق لليوم الواحد خلال الفترة السابقة، وجاري العمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

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