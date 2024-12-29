فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد انقلاب سيارة خضراوات (صور)

أعادت الادارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور، الحركة المرورية بطريق الاسكندرية الصحراوي بالقرب من مدخل بوابة الاسكندرية، عقب إغلاقها وإجراء تحويلات مرورية بسبب انقلاب سيارة محملة بالخضروات.

وعقب تلقي بلاغ بالحادث انتقلت فرق المرور إلى موقع الحادث لرفع المخلفات وسحبت السيارة بالونش وتم الاستعانة بمعدات لنقل الخضروات المتناثرة.

وكان الطريق الصحراوي بالقرب من مدخل الإسكندرية شهد صباح اليوم حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الخضروات، ما تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل مؤقت.

وأشارت التحريات الأولية لأجهزة البحث إلى أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة بسبب انفجار أحد الإطارات.

ولم يُسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، حيث تمكن السائق من الخروج بأمان، لكن الحادث أدى إلى تلف جزء كبير من الحمولة وسقوطها على الطريق.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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