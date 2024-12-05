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جامعة الأزهر تقبل جميع طلاب المناطق النائية بالمدن الجامعية

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو
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أعلنت جامعة الأزهرقبول جميع طلاب المناطق النائية الحاصلين على الثانوية الأزهرية والملتحقين بالكليات العملية، كما يجري العمل حاليًا على توفير أماكن إضافية لاستيعاب باقي طلاب المناطق النائية الملتحقين بالكليات النظرية.

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتعليمات الدكتور رئيس الجامعة، لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، أعلن رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية عن اتخاذ خطوات جديدة لدعم الطلاب.

بيان جامعة الأزهر بشأن نتيجة تسكين المدن الجامعية 

وأكدت جامعة الأزهر أن هذه الجهود ضمن مساعي الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وأسرهم.

ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط 

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