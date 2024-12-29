أبرز إنجازات مركز الزينية خلال 2024

أعلن أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزيني شمال محافظة الأقصر أنه على مدار عام 2024 تمت متابعة أعمال الإدارات التابعة للمديريات المختلفة بالمركز على النحو التالي.

بالارقام.. رئاسة مجلس مدينة الزينية تعلن أبرز إنجازاتها خلال عام 2024



ففى قطاع التعليم تم رفع كفاءة مدارس الإدارة للإستعداد للعام الدراسي 2024 / 2025 م بتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة، وإنشاء جناح وصيانة مدرسة الأمام محمد متولي الشعراوي للتعليم الأساسي، وإنشاء مدرسة المهندس منير سلواني بالمدامود، وصيانة شاملة لعدد 4 مدارس وهى مدرسة الشهيد أحمد سعيد للتعليم الأساسي، ومدرسة عمر بن العاص، مدرسة الحرية بالعشي والثانوية بالعشي وتنفيذ أعمال التوسع لمدرسة الشيخ حسن.



كما تم تنفيذ ورش تدريب للمعلمين ومسابقة بين التوجيهات المختلفة لتدريب المعلمين على أنتاج الوسائل التكنولوجية المتطورة أستهدفت 150 معلم بجميع التخصصات، وأطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي ومجموعات الدعم المدرسي، وتم فوز الإدارة التعليمية بالزينية بـ 10 مراكز بمسابقة تحدى القراءة بالتعاون مع دولة الأمارات، والأشتراك في المشروع الوطني للقراءة على مستوى المحافظة وتصعيد ثلاث طلاب للتصفيات على مستوى الجمهورية.



وفي قطاع الطرق تم إنهاء أعمال رصف الطريق من مركز شباب الزينية بحرى شارع طراد النيل – الزينية بحرى – العشى حتى محطة الصرف بالصعايدة، والطريق بداية من مسجد الأنصارية حتى نهاية العشى، والشارع العام من كوبرى العقربي حتى نجع الدار، وشارع عزبة عبد الباري من شارع طراد النيل حتى ترعة الزينية – العشى، وشارع شق الساقية من ميدان الصيادين حتى المحور، وطريق ترعة الزينية بحرى حتى السيد عبد الحق.



وفى قطاع الكهرباء تم تركيب عدد 25 عمود كهرباء لإنارة الطرق، وتشغيل الطريق الزراعي وتركيب الأسلاك والكشافات به، وتركيب ( 2 ) كشاف على الطريق الزراعي (مصر – اسوان ) قدرة 100 وات، وتركيب عدد 1300 كشاف داخل مركز ومدينة الزينية والقرى التابعة له، وإنارة طريق الستين، وطريق الصعايدة ( بداية من طريق المرشح حتى داخل قرية الصعايدة )، وتركيب كشافات من كمين العشى حتى كوبرى العشى الحبيل.



وفي قطاع التضامن الإجتماعى تم إستلام أكثر من 500 تظلم ومراجعتهم وإتخاذ اللازم، وفحص بطاقات تكافل وكرامة وإلغاء غير المستحقين للدعم، وإستلام عدد (70) بطاقة تموين لمستحقي تكافل وكرامة، وتسليم عدد 40 بطاقة الخدمات المتكاملة.



وفي قطاع الصحة تم تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وأعمال مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتنفيذ عدد (228 ) ندوة تثقيفية لتوعية المواطنين، وتنفيذ عدد 5 قوافل طبية وتنظيم أسرة، وتوفير عيادات متنقلة للأماكن المحرومة من الخدمة، وتوفير الطبيب الزائر لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات التي لا يوجد بها طبيب، وعمل قوافل علاجية ( 4 ) بتفعيل المبادرات الرئاسية من خلال فرق ثابتة وفرق متحركة لتقديم خدمات المبادرات، وتنفيذ زيارات منزلية عن طريق الرائدات الريفيات لتوعية السيدات بالخدمات المقدمة بالوحدات، وتنفيذ معارض لنوادي المرأة، وتطعيم الأطفال بالمدارس ، وتوفير تطعيمات دورية للأطفال بالوحدات، وتوفير تطعيمات ومتابعة الحوامل بالوحدات.



وفي قطاع الزراعة تم تغيير نظم الرى القديمة بنظام الرى الحديث ( محاصيل بستانية - نباتات زينة)، وصرف الأسمدة للمساحة الزراعية بشكل منتظم، إلى جانب الإنتهاء من إدراج البيانات الخاصة للمزارعين على المنظومة الإلكترونية لبطاقة الفلاح بنسبة 100%، وتنفيذ العديد من الإزالات فى المهد للتعدي على الرقعة الزراعية، والتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمركز للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وحصر المحاصيل الزراعية الشتوية على مستوى الجمعيات الزراعية بالمركز.



وقامت إدارة الشباب والرياضة بمدينة الزينية بتنفيذ 41 فاعلية تضمنت ندوات توعوية، ودورات تدريبية، وعروض مسرحية، ومسابقات رياضية.



كما قامت إدارة الأوقاف بإنشاء عدد(2) مسجد بالجهود الذاتية، أحلال وتجديد عدد ( 6 ) مسجد، فرش عدد ( 4 ) مساجد، وتنفيذ عدد ( 480 ) قافلة توعية بالمدارس، و( 48 ) قافلة دينية بمركز الشرطة، و( 240 ) قافلة دينية بمركز الشباب، ( 48 ) قافلة بالنوادي الرياضية، كما تم عقد عدد ( 52 ) حلقة مقرأة الجمهور ، وعدد ( 52 ) حلقة مقرأة الأعضاء، وتم عقد عدد ( 528 ) حلقة بمكاتب التحفيظ.



وبالنسبة لأعمال ملف التقنين بمدينة الزينية تم انجاز عدد ( 205 ) عقد تقنين أراضي أملاك الدولة على قانون ( 144 ) لسنة 2017 م، واسترداد ما يقرب من ( 1860 ) فدان أراضي صحراوية مستردة أملاك دولة، واسترداد مساحة ( 6250 م ) مباني عبارة عن ملفات غير صالحة للتقنين، وتم تسليم جهة ولاية الرى عدد (62) جهة ولاية طرح نهر.



كما قام مسئولي المركز التكنولوجى بمدينة الزينية بتفعيل وحدة ترتيب الدور للمواطنين، وترتيب أعمال الشبابيك لسهولة وصول المواطن للخدمة، وإنشاء شباك الخدمات الحكومية الالكترونية بالمركز التكنولوجي عبر الانترنت، وإنشاء شباك الإدارات الخدمية الخارجية (التموين - الشئون الأجتماعية) لتقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد، وإنشاء شباك مخصص لذوى الأحتياجات الخاصة وكبار السن، ربط المركز التكنولوجي ببوابة خدمات المحليات عبر الانترنت، إنشاء أستمارة استبيان لقياس مدى رضا المواطن، ورفع كفاءة مستوى موظف الشباك بعمل دورات شهرية لتنشيط وتحديث المعلومات.



كما حرر مسئولي تموين الزينية 271 مخالفة تموينية لعدد من المحال التجارية والمخابز البلدية، وفى إطار أعمال منظومة النظافة بالمركز ورفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الجمالى تم رفع اكثر من 1000 طن مخلفات صلبة، وأكثر من 15000 طن من القمامة والتراكمات.

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