الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والبصل في سوق العبور

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

<span style=
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6  جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5  جنيه إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5  جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 17 جنيهًا.

 

<span style=
اسعار الخضار

 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 10 جنيهات.

 

<span style=
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
<span style=
 الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 13 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 23 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 9 جنيهات.

 

<span style=
سعر الخضار اليوم

سعرالخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

 

<span style=
سعر الخضار 

اسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 12 جنيها.
<span style=
سعر الخضار 

 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 27 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق..
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

أقوى 15 قرارًا جمهوريًا في 2024

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية