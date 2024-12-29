الأحد 29 ديسمبر 2024
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم، البطاطس بـ 12.5 جنيه في سوق العبور

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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سعر الخضار اليوم

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

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اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5  جنيه إلى 12.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا.

 

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أسعار الخضار اليوم

 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 8 جنيهات.

 

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أسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

 

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أسعار الخضار اليوم

 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 11 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 22 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

 

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أسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

 

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اسعار الخضار اليوم

 

اسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 12 جنيها.

 

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سعر الخضراوات

 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

 

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