الأحد 29 ديسمبر 2024
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حوادث

بالأرقام، جهود إدارة المرور بمحافظتي القاهرة والجيزة

حملة مرورية بالقاهرة
حملة مرورية بالقاهرة والجيزة،فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الادارة العامة للمرور بالطرق الصحراوية والرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعية، ففي مجال تجاوز السرعات المقررة تم ضبط  99 مخالفة، وفي مجال السير بدون ترخيص سواء رخصة القيادة الشخصية أو تسيير المركبة تم ضبط 50 مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 15 دراجة نارية مخالفة لإجراءات السير سواء من حيث المواصفات الفنية أو تراخيص القيادة والتسيير، بالإضافة إلى 45 مخالفة موقف عشوائي، 88 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

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حملة مكبرة الادارة العامة للمرور والجيزة الاجراءات القانونية

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