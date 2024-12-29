بالأرقام، جهود إدارة المرور بمحافظتي القاهرة والجيزة

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الادارة العامة للمرور بالطرق الصحراوية والرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعية، ففي مجال تجاوز السرعات المقررة تم ضبط 99 مخالفة، وفي مجال السير بدون ترخيص سواء رخصة القيادة الشخصية أو تسيير المركبة تم ضبط 50 مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 15 دراجة نارية مخالفة لإجراءات السير سواء من حيث المواصفات الفنية أو تراخيص القيادة والتسيير، بالإضافة إلى 45 مخالفة موقف عشوائي، 88 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.