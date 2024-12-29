في قلب البحيرة.. حرفة صناعة الأثاث من جريد النخيل تتحدى الزمن (فيديو وصور)

في محافظة البحيرة، وتحديدًا في قرية النخلة التابعة لمركز أبو حمص، تزدهر إحدى أقدم المهن التراثية التي توارثت من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد عبر الزمن وهي صناعة الأثاث من جريد النخيل حيث يتم تحويل المواد الخام من جريد النخل إلى منتجات تتمثل في الكراسي، الطاولات وغيات الحمام والأقفاص وغيرها من القطع.

يقوم إسماعيل الفيومي صاحب الـ45 عاما بتجميع قطع جريد النخيل من قرية النخلة بمدينة أبوحمص بالمحافظة والذي يعد خامة طبيعية متوفرة خاصة في المناطق الريفية التي تمتلك أشجار نخيل بكثرة ويحوله إلى قطع أثاث مختلفة لما يتميز بخفة وزنه، مرونته، وقدرته على التحمل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لصناعة الأثاث من جريد النخيل.

مراحل صناعة الأثاث من جريد النخل

ويبدأ عملية تصنيع الأثاث من جريد النخيل بداية من تقطيع الجريد واستخراجه وتقطيعه من النخيل وذلك باستخدام أدوات حادة ومن ثم تركه فترة بأشعة الشمس حتى يصبح جافا تماما من أي مياه رطبه وبعدها يتم تنظيفه من الأوراق والشوائب باستخدام أدوات يدوية بسيطة وتقشير الطبقة الخارجية للجريد للوصول إلى الألياف الداخلية الأكثر متانة لضمان جودة المنتج النهائي.





الأدوات المستخدمة في صناعة الأثاث من الجريد في محافظة البحيرة

ثم يُشكل الجريد حسب التصميم المطلوب سواء كراسي أو طاولات أو أقفاص ويتم استخدام في هذه المرحلة عدد من الأدوات البسيطة مثل المثاقب اليدوية والمسامير وسكاكين حادة والخيوط القوية من الجريد نفسه متينه لربط الأجزاء معًا وبعد الانتهاء من التركيب يتم تنعيمه تنظيفه لإزالة أي زوائد وفي بعض الأحيان يتم طلاء المنتج النهائي بألوان طبيعية أو إضافة بعض الزخارف التراثية لإضفاء لمسة جمالية.



الإقبال على شراء الأثاث المصنوع من الجريد أثناء تطور أشكال الأثاث بالمحال التجارية





وأضاف الفيومي أن سرعة الانتهاء من قطعة من الجريد تختلف حسب مهارة الحرفي وقدرته ولكن القطعة الواحدة مثل الكرسي تأخذ ما يقرب من نصف اليوم وذلك بداية من تجميع القطعة وربطها ببعضها البعض، مشيرا إلى أن على الرغم من أهمية هذه الحرفة، إلا أنها لم تعد تلقى الإقبال الكبير عليها وذلك بسبب التطور الكبير في تصنيع الأثاث بأشكاله المختلفة والعصرية.

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