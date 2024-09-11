الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

فرص ذهبية لإعادة تدوير المخلفات الزراعية في بني سويف.. تحويل قش الأرز إلى وقود حيوي.. واستخدام جريد النخيل في صناعة الأخشاب المضغوطة

صناعة الاخشاب من
صناعة الاخشاب من المخلفات الزراعية

تواجه مصر، شأنها شأن العديد من الدول، تحديات بيئية ملحة تتطلب حلولًا مبتكرة وعاجلة، ومن أبرز هذه التحديات مشكلة التخلص من المخلفات الزراعية التي تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، وفي هذا الإطار، جاءت مبادرة وزارة البيئة لمناقشة فرص إعادة تدوير المخلفات الزراعية في محافظة بني سويف، لتفتح آفاقًا جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة.

أهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية

وتتمثل أهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية في عدة جوانب، إذ تساهم إعادة التدوير في تقليل التلوث الناتج عن حرق المخلفات، وتحسين جودة الهواء والماء والتربة، وتحويل المخلفات إلى منتجات مفيدة وهو ما يمثل فرصة لتحقيق دخل إضافي للمزارعين والمستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أن إعادة التدوير تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

بني سويف نموذجًا للتنمية المستدامة

واختيرت محافظة بني سويف لتكون نموذجًا لتطبيق هذه المبادرة، وذلك لعدة أسباب، أبرزها وفرة المخلفات الزراعية، حيث تتميز المحافظة بكميات كبيرة من المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، والتي يمكن الاستفادة منها في العديد من الصناعات، كما تقع المحافظة في منطقة زراعية خصبة، مما يوفر بيئة مناسبة لتطبيق مشاريع إعادة التدوير، وهناك إرادة سياسية قوية لدعم هذه المبادرة وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الاستثمارية في هذا المجال.
 

الخطوات القادمة

تم الاتفاق على عدة خطوات لتنفيذ هذه مبادرة رائدة في محافظة بني سويف لمعالجة المخلفات الزراعية من أهمها: تحديد المخلفات الزراعية ذات القيمة الاقتصادية، حيث سيتم إجراء دراسة شاملة لتحديد أنواع المخلفات الزراعية الأكثر وفرة وقيمة اقتصادية في المحافظة، مثل قش الأرز وجريد النخيل.

وسيتم تقييم الإمكانيات المتاحة من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا والقوى العاملة لتنفيذ مشاريع إعادة التدوير، ووضع خطة عمل تفصيلية تحدد الأهداف والآليات الزمنية لتنفيذ المشاريع، كما سيتم تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير من خلال توفير التسهيلات والحوافز اللازمة، وتنظيم حملات توعية للمزارعين والمواطنين بأهمية إعادة التدوير والفوائد الاقتصادية والبيئية التي تعود عليهم.
 

أمثلة على مشاريع إعادة التدوير

توجد العديد من الأمثلة الناجحة لمشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية في العالم، مثل تحويل قش الأرز إلى وقود حيوي، إذ يمكن استخدام قش الأرز لإنتاج الوقود الحيوي الذي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء أو كوقود للمركبات.

ويمكن استخدام جريد النخيل في صناعة الأخشاب المضغوطة (MDF) التي تستخدم في صناعة الأثاث والأبنية، كما يمكن تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين خصوبة التربة.

جدير بالذكر أن مبادرة إعادة تدوير المخلفات الزراعية في بني سويف تعتبر خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، ومن خلال الاستفادة من هذه الموارد المتجددة، يمكن لمصر تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يمكن أن تكون هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في المحافظات الأخرى، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التخلص من المخلفات القيمة الاقتصادية تحقيق التنمية المستدامة صناعة الاخشاب وزارة البيئة

مواد متعلقة

وزيرة البيئة: استثمار 10 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية المتكاملة لإدارة المخلفات

محافظ الجيزة يوجه بفحص حالة عقار بالمنشية للتأكد من حالته الإنشائية

وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتفقدان إنشاء البنية التحتية لمدينة المخلفات بالعاشر من رمضان

زحام ومضايقات وخايفين على ولادنا، صرخة استغاثة من أهالي البدرشين للمطالبة بحل أزمة المواصلات

أهالي الحوامدية يطلقون مبادرة لتوزيع حلوى المولد مجانا على الأسر الفقيرة

ضبط 9 ميكروباصات مخالفة في أبو النمرس بالجيزة

الرياض تستضيف مناقشات مستقبل الأرض.. تعاون عالمي لحماية الطبيعة.. ياسمين فؤاد تشدد على أهمية الحوار المجتمعي في صناعة السياسات البيئية.. وتدعو إلى دمج التنوع البيولوجي بجميع القطاعات

حملة نظافة مكثفة على طريق المريوطية السياحي بأبو النمرس بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في بولاق الدكرور

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية