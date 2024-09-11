فرص ذهبية لإعادة تدوير المخلفات الزراعية في بني سويف.. تحويل قش الأرز إلى وقود حيوي.. واستخدام جريد النخيل في صناعة الأخشاب المضغوطة

تواجه مصر، شأنها شأن العديد من الدول، تحديات بيئية ملحة تتطلب حلولًا مبتكرة وعاجلة، ومن أبرز هذه التحديات مشكلة التخلص من المخلفات الزراعية التي تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، وفي هذا الإطار، جاءت مبادرة وزارة البيئة لمناقشة فرص إعادة تدوير المخلفات الزراعية في محافظة بني سويف، لتفتح آفاقًا جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة.

أهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية

وتتمثل أهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية في عدة جوانب، إذ تساهم إعادة التدوير في تقليل التلوث الناتج عن حرق المخلفات، وتحسين جودة الهواء والماء والتربة، وتحويل المخلفات إلى منتجات مفيدة وهو ما يمثل فرصة لتحقيق دخل إضافي للمزارعين والمستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أن إعادة التدوير تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

بني سويف نموذجًا للتنمية المستدامة

واختيرت محافظة بني سويف لتكون نموذجًا لتطبيق هذه المبادرة، وذلك لعدة أسباب، أبرزها وفرة المخلفات الزراعية، حيث تتميز المحافظة بكميات كبيرة من المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، والتي يمكن الاستفادة منها في العديد من الصناعات، كما تقع المحافظة في منطقة زراعية خصبة، مما يوفر بيئة مناسبة لتطبيق مشاريع إعادة التدوير، وهناك إرادة سياسية قوية لدعم هذه المبادرة وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الاستثمارية في هذا المجال.



الخطوات القادمة

تم الاتفاق على عدة خطوات لتنفيذ هذه مبادرة رائدة في محافظة بني سويف لمعالجة المخلفات الزراعية من أهمها: تحديد المخلفات الزراعية ذات القيمة الاقتصادية، حيث سيتم إجراء دراسة شاملة لتحديد أنواع المخلفات الزراعية الأكثر وفرة وقيمة اقتصادية في المحافظة، مثل قش الأرز وجريد النخيل.

وسيتم تقييم الإمكانيات المتاحة من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا والقوى العاملة لتنفيذ مشاريع إعادة التدوير، ووضع خطة عمل تفصيلية تحدد الأهداف والآليات الزمنية لتنفيذ المشاريع، كما سيتم تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير من خلال توفير التسهيلات والحوافز اللازمة، وتنظيم حملات توعية للمزارعين والمواطنين بأهمية إعادة التدوير والفوائد الاقتصادية والبيئية التي تعود عليهم.



أمثلة على مشاريع إعادة التدوير

توجد العديد من الأمثلة الناجحة لمشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية في العالم، مثل تحويل قش الأرز إلى وقود حيوي، إذ يمكن استخدام قش الأرز لإنتاج الوقود الحيوي الذي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء أو كوقود للمركبات.

ويمكن استخدام جريد النخيل في صناعة الأخشاب المضغوطة (MDF) التي تستخدم في صناعة الأثاث والأبنية، كما يمكن تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين خصوبة التربة.

جدير بالذكر أن مبادرة إعادة تدوير المخلفات الزراعية في بني سويف تعتبر خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، ومن خلال الاستفادة من هذه الموارد المتجددة، يمكن لمصر تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يمكن أن تكون هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في المحافظات الأخرى، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.