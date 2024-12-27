الكشف على 798 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية أبو بكر الصديق في البحيرة (صور)

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار -منسق القوافل العلاجية بالمحافظة، قافلة طبية مجانية بقرية أبو بكر الصديق مركز بدر التحرير بوجود ٨ عيادات طبية يومي الأربعاء والخميس ٢٥، ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤، وتم الكشف خلالها على ٧٩٨ مواطنا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية.



تخصصات متنوعة خلال قافلة طبية بقرية أبو بكر الصديق بمحافظة البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادة الباطنة ٢٣١ - عيادة الأطفال ١٦٤ - عيادة الجراحة ٨٢ - عيادة النساء ٧٤ - عيادة العظام ١٣٧ - عيادة الأنف والأذن ٦٧ - عيادة الجلدية ٢٥ - عيادة الأسنان ١٨ ).

بالإضافة إلى وجود معمل دم (١٣٧ تحليل) ومعمل طفيليات (٥٨ تحليل) وجهازى أشعة عادية وسونار، كذلك عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن (١٨٩ فحص)،ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الاحالة إلى أقرب مستشفى كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.



وجاءت فاعليات القافلة بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة والدكتورة رشا فوزي - مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات وخلال المرور تم توجيه الشكر للفريق الإشرافى، وكافة المشاركين فى أعمال القافلة الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين واداريين وعمال، على حُسن التنظيم والتميز فى الأداء والرُقِّى فى تقديم الخدمة.

جهود كبرى من محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية بالقرى والنجوع

في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار -نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد -وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وتحت إشراف الدكتور سامح عبداللطيف -وكيل المديرية.

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