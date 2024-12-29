رياضة البحيرة تواصل فعاليات الرواق الأزهري للطفل والأسرة (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة -إدارة تنمية النشء بمشاركة النشء من أعضاء مراكز الشباب رابع فعاليات الرواق الأزهرى للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف للموسم الثالث لشهر ديسمبر محاضرات توعية للنشء بعنوان آداب المسجد وحب العبادة بالأمس السبت الموافق 28 ديسمبر 2024م.

فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

وكان ذلك بمركز شباب مدينة حوش عيسى وحاضرها الشيخ يوسف أحمد إبراهيم ومركز شباب مدينة أبو المطامير وحاضرها الشيخ محمد جابر سعد ومركز شباب مدينة بدر وحاضرها الشيخ محمد يسرى محمد ويأتي ذلك في إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان.

تصحيح المفاهيم المغلوطة واكتشاف الموهوبين في حفظ القرآن الكريم

يهدف الرواق إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة واكتشاف الموهوبين فى حفظ القرآن الكريم ودعم الطفل والأسرة بكل ما يخص المفاهيم الدينية من استفسارات وأسئلة تدور فى أذهان النشء والبعد عن المخاطر التى يتعرض لها النشء لبناء جيل يتسم بالأخلاق والسلوك الحسن من خلال وازع ديني ليكونوا نواة المستقبل.



فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو

الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بإشراف الإدارة العامة لتنمية النشء.





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