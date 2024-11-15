الجمعة 15 نوفمبر 2024
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اقتصاد

موعد سداد مديونية فيزا مشتريات بدون فوائد من بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

 يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن الموعد النهائي لسداد مديونية فيزا المشتريات دون وجود فوائد من البنك على العملاء. 
وقال مسؤولون بنك مصر إنه بالنسبة لمعاملات المشتريات باستخدام البطاقة الائتمانية، فمتاح سداد عمليات المشتريات حتى يوم 26 من الشهر التالي لقيد المعاملات دون احتساب عائد دائن (فائدة) في حالة سداد كامل قيمة معاملات المشتريات المطلوبة.

وفي سياق متصل حدد بنك مصر للعملاء طريقة إثبات الدخل للحصول على خدمات فيزا المشتريات، والتي تناسب شرائح متنوعة في مقدمتها الموظفون وأصحاب الدخول المحددة.

 

وأوضح بنك مصر أن عملية إثبات الدخل لضمان الحصول على فيزا المشتريات، تشمل ما يلي: 

 للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين)، على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام حساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.


صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

 

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