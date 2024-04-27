بكى بمحبسه وحاولوا قتله، نص المذكرات السرية لـ صدام حسين

مذكرات صدام حسين، نشرت نجلة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم السبت، مذكرات سرية لوالدها مكونة من 40 ورقة كتبها بخط يده خلال فترة تواجده بالسجن.

مذكرات صدام حسين

وتحدث صدام حسين في مذكراته عن الكثير من الأمور بدأها بالحديث عن رؤيا رآها في منامه بين رفقائه، حيث رأى سقوط بيجامة من القماش من بنطاله، ثم رأى أنه يحاور صحفية غير معروفة في الوسط الإعلامي العراقي.

وفسر صدام حسين هذه الرؤيا بأنه ربما يخضع لعملية جراحية، ويذاع خبر هذه العملية عبر وسائل الإعلام، ثم تحدث عن مرضه في السجن وحوار الأطباء معه ودهشتهم من هدوئه، على الرغم من معاناته من مرض خطير ومؤلم.

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أبرز ما جاء في مذكرات صدام حسين

وفي البداية اشتبه أطباء السجن في إصابة صدام حسين بمرض إما في الكبد أو المرارة، وقاموا بنقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية له، إلا أنهم كانوا حريصين على نقله باستخدام طائرة وليس سيارة.

وعندما سأل صدام حسين أحد حراس السجن عن سبب نقله بالطائرة وليس السيارة، أجاب بأنه للحفاظ على سلامته، وهو ما دفع الرئيس العراقي الراحل إلى القول:" إن المقاومة أصبحت نشطة".

ولفت صدام إلى تعرضه للضرب والتعذيب في السجن، خاصة بمنطقة الظهر وناحية الكبد والكلى، متوقعا أن يكون ذلك سبب تراجع صحته، إلا أنه أكد أنه كان شديد الحرص على النظافة طيلة حياته حتى في المعتقل.

وأكد أن البورتوريكيون، وهم سكان جزيرة بورتريكو، كانوا أكثر نظافة من الأمريكيين، وكانوا أكثر اعتناء به مرجعا ذلك إلى أصلهم العربي، ونوه إلى أنه فقد جزءا كبيرا من وزنه خلال فترة بقاه في السجن.

وأشار إلى الفحوصات التي أجراها في المستشفى والمعاناة التي تعرض لها أثناء نقله من المعتقل إلى المستشفى، والمعاملة السيئة التي تعرض لها من الاحتلال الأمريكي آنذاك.

وأخبر الأطباء صدام حسين بأن الفحوصات أظهرت إصابته بالتهاب في البروستاتا وفتق بأسفل البطن، وقالوا له إنه في حالة عدم شفاء هذا الالتهاب فربما يكون نوعا من أنواع السرطانات.

فترة وجود صدام حسين بالسجن

وسأل صدام الأطباء عن إمكانية التعايش مع الفتق دون إجراء عملية جراحية، أخبروه بإمكان تحقق ذلك، وأخبروه أن سبب الفتق هو الضغط على البطن، إلا أنه أكد أن الفتق حدث نتيجة الضرب الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال الأمريكية خلال الليلة الأولى من اعتقاله.

ونوهت المذكرات إلى لحظة بكى فيها صدام حسين، عندما أحضروا إليه في السجن هدية أرسلتها له عائلته، ومتعلقات خاصة به، فعندما رأى تلك الهداية ذرفت عيناه الدموع.

وعلى الرغم من وجود صدام حسين في المعتقل بعيدا عن ميدان الحرب، إلا أنه كان شديد التركيز مع أصوات الانفجارات والدوريات التي تقوم بها الطائرات العسكرية الأمريكية في أجواء بغداد، حتى أنه كان يعرف أنواع هذه الطائرات سواء (مقاتلات أو قاذفات أو حتى طائرات شبحية)

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