وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

وجهت الفنانة نشوى مصطفى الشكر لكل من وقف بجوارها خلال صلاة الجنازة، قائلة: “شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروه في عزيز لديكم، بشكركم جميعًا على وقفتكم جنبي وجنب ولادي في مصيبتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.



وعن وصيته، فقد كشفت نشوى مصطفى أنَّ العزاء كان خلال صلاة الجنازة ووقت الدفن بالمقابر، قائلة: “اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناء على رغبة نور عيني زوجي وشريك عمرى وأبو ولادي، ادعو له بالرحمة والمغفرة”.

تعيش الفنانة نشوى مصطفى حالة من الحزن الشديد بعد رحيل زوجها في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وعبر محركات بحث جوجل حاول الجميع معرفة من هو زوج نشوى مصطفى.



زوج الفنانة نشوى مصطفى الذي توفي اليوم هو محمد عماد رجل أعمال مصري كان مقيمًا بأمريكا، وقالت الفنانة نشوى مصطفى في تصريحات سابقة "إنها تزوجت زواج صالونات، وفي أول لقاء بينهما تأخر ثلث ساعة بسبب لقاء للزمالك لأنه محب ومشجع للنادي، وذهبت إليه منزعجة للغاية وأخبرته أنها لا تحب هذه الطريقة فى الزواج، ليؤكد لها أنه أيضا لا يحبها وأنه لم يكن يرغب فى الزواج من مصرية، وهي الكلمة التي استفزتها وبسببها قررت أنها ستتزوجه".



وأضافت نشوى مصطفى: "في ثاني أيام زواجي طلبت منه الطلاق بسبب صينية "مسقعة" طلبها مني، ولأنه كان يعيش فى أمريكا حاولت أن أجعلها على الطريقة الحديثة وليست المعتادة، وعندما شاهدها أعطاها للبواب وتوجه إلى غرفة النوم غاضبا فغضبت منه للغاية وطلبت الطلاق ولكنه عاد واعتذر لي".

وفاة زوج نشوى مصطفى

وأعلنت صباح أمس السبت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة زوجها.

وكتب نشوى مصطفى:"اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو أولادى — تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الظهر، أبوس أيديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى - الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى أنا وأولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس - حتلاقوه على جوجل ماب — شيرو كتير".

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