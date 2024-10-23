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ثقافة وفنون

نشوى مصطفى تشارك في مسلسل سيد الناس

نشوى مصطفى، فيتو
نشوى مصطفى، فيتو

تعاقدت الفنانة نشوى مصطفى على المشاركة في مسلسل “سيد الناس” بطولة عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025 المقبل.

 

تفاصيل مسلسل «سيد الناس»

مسلسل “سيد الناس” مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.  

 

وكانت قد كشفت الفنانة نشوى مصطفى تفاصيل أزمتها الصحية حيث قالت في تصريح خاص لـ فيتو، أنها شعرت ببعض الآلام بمنطقة الصدر، لكنها لم تهتم نظرًا لأن تلك الآلام تكررت معها أكثر من مرة خلال الأشهر السابقة، لذلك ظنت أن الأمر مجرد إصابة بألم في القفص الصدري نظرًا لتغيرات المناخ، لكن الألم اشتد عليها بعد عدة ساعات لتطلب من زوجها الذهاب إلى المستشفى فجر الجمعة.

 

وأضافت نشوى مصطفى أنها أجرت بعض الفحوصات الطبية السريعة بإحدى مستشفيات منطقة التجمع الخامس، ليؤكد لها الأطباء ضرورة دخول العناية المركزة، لكنها قررت الإنتقال إلى مستشفى آخر بمنطقة المهندسين، نظرًا لوجود طبيب متخصص هناك في أمراض القلب، وكانت لها معرفة سابقة به. 

 

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